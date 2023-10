Ciucă: În 2021 nu ne dădea nimeni șansa să realizăm această Coaliție. Important este ce facem de aici înainte

Președintele PNL susține că în anul 2021 nimeni nu dădea „șansa să realizeze această Coaliție”, însă a existat o vedere în viitor, în care s-a anticipat nevoia gestionării unor serii serioase de provocări. Ciucă a punctat că este important „ce facem de aici înainte”.

„Atunci, s-a ales să se realizeze această Coaliţie, stânga cu dreapta. S-a putut, am guvernat împreună aproape 2 ani de zile. Am trecut ţara prin acele crize succesive şi suprapuse despre care nu vreau să discut, pentru că ele se repetă, s-a intrat într-o rutină cu acest argument. Important este ce facem de aici înainte”, a precizat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

Președintele Senatului a participat vineri la RePatriot Summit, ocazie cu care a punctat că Repatriot este o activitate de platformă integratoare.

„Legătura între mine şi RePatriot s-a consolidat în anul 2018, când împreună pentru a identifica cele mai bune şi cele mai relevante căi de a sărbători cei 100 de ani de la Marea Unire, am lucrat împreună la un proiect care a reverberat şi după aceea, pentru că după ce am reuşit să onorăm cum se cuvine veteranii de Război care mai erau în viaţă, la vremea respectivă, am continuat şi proiectul respectiv s-a concretizat în măsuri care, într-adevăr, au reuşit să finalizeze proiectul nostru de a ne arăta recunoştinţa pentru ceea ce au făcut veteranii şi pentru ceea ce ne-au lăsat. (...) Am reuşit atunci să mărim indemnizaţia şi să o aducem la un nivel de decenţă, aşa cum se cuvine”, a subliniat Nicolae Ciucă.

Liberalul a punctat că RePatriot este „o platformă, un networking care începe să se consolideze şi să producă efecte”.

„Trebuie să fim cu toţii împreună, pentru că, până la urmă, dezideratul, scopul acestei iniţiative a fost acela de a aduce împreună românii, indiferent unde îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau peste hotare”, a punctat acesta, potrivit sursei citate.