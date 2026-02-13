search
Vineri, 13 Februarie 2026
Recesiunea tehnică declanșează atacul PSD. Grindeanu: „O rușine pentru întreaga Coaliție". Câciu: „Bolojan, cel mai slab premier"

Social-democrații au reacționat vineri, 13 februarie, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a anunțat că economia României a intrat oficial în recesiune tehnică. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că ar trebui implementat programul de relansare economică.

Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Sorin Grindeanu/FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică.

Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Acesta a precizat că PSD își asumă partea sa de responsabilitate în această situație, fiind membru al coaliției de guvernare.

„Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.

În loc să ne luptăm cu populiștii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu niște contabili ai suferinței sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze.

Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta:

• Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%.

• Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate.

• Salariul minim nu ar fi crescut.

• Toate investițiile ar fi fost oprite.

• ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute.

• Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate.

• ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate.

• ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat.

• Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată”, a mai precizat acesta.

Grindeanu spune că PSD a reușit să împiedice unele măsuri economice nocive, dar nu toate deciziile hazardate ale guvernului au fost stopate. Promite că acestea vor fi corectate prin măsurile de solidaritate de la buget, destinate pensionarilor, mamelor, veteranilor și copiilor cu dizabilități.

În opinia lui, responsabilul principal pentru direcția greșită este încăpățânarea și obsesia pentru imagine a conducerii, în locul dialogului și soluțiilor economice solide.

„Există însă și o vină colectivă. Iar românii nu sunt interesați de scuze și justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit.

Românii nu sunt niște nume ce «poartă cheltuieli» într-un tabel, nici niște «asistați» sau «probleme bugetare». Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi”, adaugă președintele PSD.

Grindeanu mai spune că este urgent să se oprească deciziile economice „stupide”, să se prioritizeze economia și să se renunțe la creșterea constantă a taxelor. De asemenea, insistă că trebuie implementat programul de relansare economică promis de PSD și că soluțiile trebuie discutate prin dialog real în Coaliție, nu impuse unilateral.

Citește și: Economia României a crescut spectaculos în ultimul deceniu, ajungând pe locul 26 din 145 de țări

„Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”

Adrian Câciu: „Țara este în gard!”

Deputatul PSD, Adrian Câciu, l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, afirmând că „a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie”

„Țara este în gard! Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru că Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economică și adoptarea bugetului în decembrie!

Bolojan a băgat România în gard! Din punctul meu de vedere, este cel mai slab premier din istorie. Alții ar fi spus că e incompetent!”, a afirmat fostul ministru al Finanțelor.

România a intrat în recesiune tehnică

Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut (PIB) a înregistrat pentru al doilea trimestru consecutiv contracție comparativ cu perioada precedentă, arată datele publicate de INS

Potrivit INS, în trimestrul 4 din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%.

În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%.

În același timp, însă, România a înregistrat în ultimul deceniu creșteri spectaculoase ale PIB-ului și ale complexității economice, potrivit studiilor Harvard University și analizelor PwC România. În perioada 2013–2023, PIB-ul a crescut cu aproximativ 83%, iar România a urcat nouă poziții în clasamentul global al complexității economice, o măsură a diversității și sofisticării industriilor dintr-o țară. Această evoluție a fost susținută de investițiile străine directe, care au crescut cu 95%, și de fondurile europene, cu impact major în sectoare complexe precum producerea mijloacelor de transport și a produselor electronice.  

