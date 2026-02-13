search
Vineri, 13 Februarie 2026
România s-a aflat în recesiune tehnică și în mandatul lui Marcel Ciolacu. Reacția fostului premier: „Au coafat datele”

Publicat:

România a traversat o perioadă de recesiune tehnică încă din anul 2024, în timpul guvernării conduse de Marcel Ciolacu. Informația a ieșit la iveală abia acum, după ce Institutul Național de Statistică (INS) a recalculat seriile de date ajustate sezonier, fenomenul fiind catalogat de INS drept apărut „post-factum”.

Marcel Ciolacu. FOTO: Inquam Photos
Marcel Ciolacu. FOTO: Inquam Photos

La momentul respectiv, datele publicate de INS indicau o traiectorie pozitivă, deși modestă, care a permis Guvernului Ciolacu să efectueze majorări record de pensii și de salarii. Statisticile indicau o creștere economică firavă, de aproximativ 0,1% față de trimestrul anterior și de circa 0,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Datele actualizate vineri de INS indică că, în realitate, economia s-a contractat în primele două trimestre ale anului 2024, cu scăderi de -0,4%, marcând astfel recesiune tehnică. 

Potrivit INS recesiune tehnică a rezultat post-factum, după recalcularea seriilor ajustate sezonier. La momentul publicării datelor semnal, unul dintre trimestre nu apărea în scădere, motiv pentru care nu s-a comunicat oficial existența unei recesiuni tehnice.

Ciolacu: Au coafat datele din 2024

În replică, fostul premier Marcel Ciolacu acuză că datele INS ar fi fost măsluite.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât așteptările tuturor anailiștilor. Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul „pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu‟!”, a scris Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Economiștii nu cred în manipularea cifrelor

În opinia economistului Bogdan Glăvan, ajustarea operată de INS nu este neapărat ceva ieșit din comun, fiind o revizie normală și în alte state. 

„Sunt prudent și sceptic față de ideea că ele ar însemna altceva decât simple revizii statistice. Și în SUA, dacă ne uităm la raportări, apar corecții istorice considerabile. Nu reprezintă o strategie de mistificare a economiei. Sunt pur și simplu date revizuite care ne arată mai corect realitatea”, a explicat Bogdan Glăvan pentru „Adevărul”.

