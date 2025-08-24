Ciprian Ciucu, iritat că „a început bătălia sondajelor”. „Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, spune că „a început bătălia sondajelor”, după ce au început să apară sondaje privind alegerile pentru Primăria Capitalei. Potrivit acestuia, ar trebui crezute „doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor”.

„A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate (ex. ND) alții cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice”, a transmis primarul Sectorului 6.

De aceea, acesta le recomandă cetățenilor să creadă „doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea”.

„Eu nu voi cumpăra niciodată protecție prin sondaje și nu voi minți. Credeți doar acele sondaje făcute de case de sondaje care știu ce este rușinea, care țin la prestigiul lor. Restul sunt pe bani. Pe bani mulți și sunt făcute la unul sau la altul în debara”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Potrivit unui sondaj INSCOP Research, realizat la comanda PNL, indiferent de candidați, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, și Ciprian Ciucu ocupă primele două locuri. PNL a precizat că „nu intenționa să facă public acest sondaj, în contextul actual, tensionat.”

„PNL nu intenționa să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forțe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, transmite partidul.

Potrivit unui sondaj realizat de CURS, 24% dintre respondenți ar vota cu social-democratul Daniel Băluţă, fiind urmat de Cătălin Drulă, ales de 20% din bucureșteni.

Pe locul al treilea se află, la egalitate, cu 11%, fostul şef al ANPC Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, şi liberalul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6.