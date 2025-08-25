search
Luni, 25 August 2025
PSD tergiversează decizia pentru Primăria Capitală. Drulă avertizează: Joaca cu alegerile duce la dezastru

Publicat:

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, că alegerile pentru Primăria Capitalei au potențialul de a rupe coaliția, respingând discuțiile pentru organizarea scrutinului în noiembrie. În replică, Cătălin Drulă, a lansat un avertisment cu privire la exemplul dat anul trecut privind „jocul cu data alegerilor”.

Să vedem dacă vor fi alegeri în noiembrie”, a spus Sorin Grindeanu referitor la discuțiile pentru organizarea alegerilor locale parțiale în luna noiembrie, dând de înțeles că această cursă electorală poate rupe coaliția. 

Întrebat despre scenariul unei înţelegeri PNL-USR la Capitală, preşedintele interimar al PSD a spus că „ar însemna că PSD-ul este într-o formă de izolare în această coaliţie”. 

„Eu îmi doresc ca această coaliţie să continue şi îmi doresc să continue pentru că e singura variantă, în acest moment, de a face reforme, de a duce România înainte. Eu cred că, dacă nu suntem în zona în care să avem cât de cât stabilite nişte coordonate, inclusiv pentru alegeri locale, că nu vorbim doar de Bucureşti, vorbim şi de alte autorităţi locale unde ar putea să se desfăşoare aceste alegeri, dacă nu ajungem la o abordare constructivă, există o posibilitate să se ridice foarte mult tensiunea, de aceea trebuie să privim cu înţelepciune”, a spus Sorin Grindeanu.

El a indicat că discuțiile de luni, 25 august, nu vor privi organizarea alegerilor. 

Drulă: Nu PSD decide dacă avem alegeri

După precizările șefului PSD, Cătălin Drulă a reacționat, susținând că „nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul”.

Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat. Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

El a mai spus că „președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”.

