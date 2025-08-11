Gabriela Firea, interesată de o candidatură la Primăria Capitalei. „Ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței” SURSE

Gabriela Firea, fost primar al Bucureștiului și actuală europarlamentară PSD, a deschis subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei în cadrul ședinței de luni, 11 august, a Biroului Permanent al PSD.

„Gabriela Firea e interesantă, ea a deschis azi subiectul în timpul ședinței”, au declarat pentru HotNews surse din partid.

Nu e clar ce nume vor fi incluse în sondajul PSD, pe lângă cel al Gabrielei Firea, însă ar putea fi inclus și Daniel Băluță.

Fostul primar Gabriela Firea, actual europarlamentar, a fost întrebată, la finalul ședinței, dacă ia în calcul o candidatură pentru Primăria Capitalei, însă nu a dat un răspuns clar: „Discutăm”.

O decizie privind candidatul PSD la Primăria București va fi luată abia luna viitoare, conform acelorași surse cu care HotNews a discutat.

Între timp, preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi preşedintele USR Dominic Fritz au stabilit ca PNL şi USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei pentru a nu diviza voturile dreptei.

Preşedintele Nicuşor Dan a insistat ca USR să desemneze candidatul pentru Bucureşti, în condiţiile în care PNL a obţinut funcţia de prim-ministru, deşi, cu 15%, e abia al treilea partid ca pondere în Parlament, susţin surse politice pentru News.ro.

În acest moment, fostul lider USR Cătălin Drulă e favorit pentru a deveni candidatul comun sprijinit de USR şi PNL pentru Bucureşti. Totuşi, există mai mulţi lideri PNL care nu sunt de acord cu această mutare.

„Va fi greu pentru Ilie Bolojan să-l impună pe Drulă. Organizaţia de Bucureşti cu siguranţă nu-l vrea pe Drulă, dar sunt şi multe filiale din ţară care susţin să avem fie candidat propriu, fie un candidat comun al coaliţiei de guvernare, deci să includem şi PSD în discuţie”, susţin surse din conducerea PNL pentru News.ro.

Până acum, şi-au mai anunţat candidatura pentru Bucureşti Ana Ciceală şi Octavian Berceanu. Ana Ciceală, apropiată de Nicuşor Dan, s-a numărat printre fondatorii Uniunii Salvaţi Bucureştiul (USB), precursorul USR. În prezent, este susţinută de partidul SENS, fondat de eurodeputatul Nicu Ştefănuţă. Iar Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu în Guvernul Cîţu, şi-a anunţat candidatura din partea REPER, partidul fondat de Dacian Cioloş.

De altfel, Octavian Berceanu l-a criticat pe preşedintele Nicuşor Dan, după ce şeful statului s-a afişat cu Cătălin Drulă la Palatul Cotroceni. „Domnule preşedinte Nicuşor Dan, v-am sprijinit şi votat pentru funcţia de preşedinte de ţară, nu jupân la judeţ”, a reacţionat Berceanu, după ce Nicuşor Dan a declarat public că s-a întâlnit cu Cătălin Drulă pentru a discuta despre problemele Bucureştiului, în special despre transportul public.