Ciprian Ciucu, pe primul loc în sondajul PNL pe București. Cum arată clasamentul SURSE

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este pe primul loc în sondajul comandat de PNL pentru Primăria Capitalei, cu un scor de peste 20%.

Ciucu e urmat de liderul PNL București Sebastian Burduja și de primarul general interimar Stelian Bujduveanu, susțin surse politice pentru Adevărul. Liberalii au făcut un sondaj intern, fără să măsoare și alți candidați, susțin sursele citate. Coaliția de guvernare va comanda un nou sondaj pentru a stabili un candidat unic pentru București sau măcar un candidat comun PNL-USR.

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, la Antena 1, că în coaliția de guvernare s-a discutat de două ori despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, fiind convenit de principiu ca acestea să aibă loc în luna noiembrie. O decizie finală nu a fost încă luată, întrucât nu au mai avut loc ședințe ale coaliției.

Șeful Executivului a subliniat că partidele ar trebui să analizeze serios susținerea unui singur candidat pentru București, în condițiile în care scrutinul este decis din primul tur. „Candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are şanse foarte mari să fie primar. Partidele care astăzi sunt parte a coaliţiei trebuie să analizeze la modul cel mai serios susţinerea, poate în totalitate, deşi nu e foarte uşor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puţin două partide să găsească o formulă să susţină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe nişte analize sociologice, în aşa fel încât să nu mai recurgem la candidaţi care nu sunt testaţi, nu sunt verificaţi”, a explicat Bolojan.

În ceea ce privește opțiunile PNL, acesta a confirmat că partidul a realizat un sondaj în Capitală, în care primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, s-a clasat în topul încrederii. „Am constatat că domnul Ciucu are o cotă de încredere bună în Bucureşti. Având în vedere experienţa şi rezultatele de la Sectorul 6, îl considerăm unul dintre candidaţii redutabili”, a spus Bolojan.

Nominalizarea oficială a candidatului liberal va fi făcută după stabilirea datei scrutinului.

Ciucu a confirmat că există sondaje, însă spune că nu va comunica oficial pe acest subiect până când Guvernul nu va stabili calendarul alegerilor. „Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. Avem deja sondaje, ştim destul de bine cum stăm, dar prefer să nu comunic acum. Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure. Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor, după care putem discuta”, a declarat edilul Sectorului 6.

Când președintele Nicușor Dan a afirmat că deputatul USR Cătălin Drulă are „în mod sigur” profilul unui viitor primar al Capitalei, Ciucu a transmis un mesaj scurt pe rețelele sociale: „Subtil. Succes!”