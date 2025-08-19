Video Ciucu nu își asumă o candidatură la Primăria Capitalei, până nu se stabilește data alegerilor. „Mi se pare că vorbim despre pielea ursului din pădure”

Prim-vicepreşedintele PNL, Ciprian Ciucu, a afirmat marți, 19 august, că vrea ca Guvernul să-şi asume o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei şi după aceea va face precizări despre o candidatură pentru un mandat de primar general. „Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor”, a spus el.

Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu susține că sunt deja sondaje făcute, însă nu va comunica pe acest subiect până Guvernul nu va stabili calendarul alegerilor.

„În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, dacă voi avea ceva de comunicat, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje şi comandate de alţii şi comandate de către noi. Ştim destul de bine cum stăm în acest moment, dar prefer să nu comunic în acest moment în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Mi se pare că vorbim cumva despre pielea ursului din pădure. Vreau să văd că Guvernul își asumă în primul rând o dată a alegerilor, să o anunță public, după care putem să discutăm despre aceste elemente”, a a declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă a avut o discuţie până acum cu PSD privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, Ciuci a spus că „personal, nu a avut o astfel de discuţie”.

„Eu personal nu am avut discuții cu PSD. Ştiu că s-a deschis subiectul în coaliţie în urmă cu vreo două săptămâni şi după care n-au mai venit la coaliţie”, a adăugat Ciucu.