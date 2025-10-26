Liberalii și-au ales candidatul pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată

Actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este oficial candidatul Partidului Național Liberal în cursa pentru Primăria Capitalei. Alegerile vor avea loc în data de 7 decembrie.

Ședința PNL pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei s-a desfășurat duminică. Ciprian Ciucu a fost ales candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, după o ședință tensionată.

Potrivit surselor Mediafax, în urma numărării voturilor, Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu (actualul primar interimar) – 4, iar 4 voturi au fost anulate.

La întrunire au participat nume importante din partid: premierul Ilie Bolojan, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, europarlamentarul Dan Motreanu, președintele PNL București Sebastian Burduja, primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, primarul Sectorului 1, George Tuță, președinți ai organizațiilor de sectoare, parlamentari din București.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc în data de 7 decembrie.