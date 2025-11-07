„O bulă de săpun”. Primarul Galațiului atacă AUR, la Congresul PSD: „E făcut din promisiuni fără acoperire”

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat vineri, 7 noiembrie, la Congresul Partidului Social Democrat, că formațiunea AUR este un partid bazat pe iluzii și promisiuni fără acoperire. „Noi nu alergăm după aplauze, nu vrem să cucerim Tik-Tokul, ci să dezvoltăm România”, a spus acesta.

„S-au spart la fel ca orice val când au ajuns la mal. Astăzi acest val poartă alt nume – AUR. E făcut din vorbe mari, din iluzii, din promisiuni fără acoperire. Dar o bulă de săpun nu poate constitui temelie sau construcție”, a spus Ionuț Pucheanu, la Congresul PSD.

El a explicat că partidul AUR a profitat de frica și haosul creat de pandemie, reușind să păcălească mulți români prin exploatarea momentelor de criză. „Au început din pandemie, au profitat de frică, de neîncredere și de haos. Au făcut din nemulțumirea oamenilor și din buna lor credință o armă”, a adăugat prim-vicepreședintele PSD.

Primarul a subliniat și responsabilitatea PSD de a reveni la valorile tradiționale care i-au făcut respectați de-a lungul timpului.

„Partidul Social Democrat are o datorie, și anume aceea de a se întoarce la matcă, să revină la valorile care ne-au făcut puternici și respectați, și mai ales partidul care a fost mereu aproape de oameni. (...) În ultimii 36 de ani, am văzut cum s-au ridicat valuri de partide sau partidulețe care au promis marea cu sarea. Au apărut brusc, au furat voturi, au urlat cât au putut și au tăcut extrem de rapid”, a precizat Pucheanu.

Edilul a mai precizat că PSD nu urmărește aplauze sau popularitate pe rețelele de socializare. „Noi nu alergăm după aplauze, nu vrem să cucerim Tik-Tokul, ci să dezvoltăm România”, a mai spus Pucheanu.

Partidul Social Democrat organizează astăzi un Congres pentru alegerea noii conduceri. Sorin Grindeanu, președinte interimar, urmează să fie confirmat oficial în fruntea partidului, cu puteri depline.

Evenimentul marchează schimbări importante în structura internă a PSD, inclusiv alegerea unei noi echipe de conducere și modificarea statutului. Printre noutăți se numără și renunțarea oficială la eticheta de „progresist”.