Ciolacu: Apartenența la UE și alegerea unor primari competenți, principala miză a alegerilor locale

Premierul Marcel Ciolacu a declarat marţi, la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) că, în an electoral, românii trebuie să aleagă candidați care să poată atrage în comunitățile lor cât mai multe finanțări, subliniind că satele şi comunele nu se pot dezvolta cu demagogie.

„Am vrut neapărat să vin aici pentru că sunteți oamenii care știți cel mai bine așteptările români cum ne place nouă în politică să spunem . Dumneavoastră îi reprezentați pe cei de la firul ierbi, mă refer la oamenii harnici și credincioși ai satului românesc, pe ai căror umeri au crescut și s-au dezvoltat generații întregi, inclusiv generația mea. De aceea primul meu mesaj este de respect față de toți locuitorii statelor și comunelor țării pentru forța cu care tocmai departe spiritul tradițiilor și credințele noastre românești. Sunt un om care a crescut în administrația locală și știu exact ce presupune mandatul dumneavoastră și răspunderea în fața cetățenilor care v-au ales. Este o misiune grea, cu multe frământări și în care regula este că nemulțumirile sunt mai frecvente decât bucuriile”, a declarat, marți, Marcel Ciolacu, la sesiunea Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR).

Premierul a enumerat o serie de investiții realizate cu succes, subliniind că „românii nu pot fi păcăliți cu vorbe”, și că la alegerile din acest an vor alege în funcție de performanțele candidaților.

„Romnânii nu pot fi păcăliți cu vorbe”

„Azi românii nu mai pot fi păcăliți cu vorbe, este un an electoral și ei vor judeca pe fapte. adică pe ce s-a făcut cu adevărat în localitatea lor, pe proiecte importante de investiții de aceea prioritatea mea absolută când am devenit premier a fost și rămâne aceea de a aduce către comunitățile locale cel mai mare volum de investiții posibile, atât de la bugetul consolidat, cât și bani europeni. Concret realitatea este că nivelul investițiilor în comunitățile locale a ajuns fără precedent. Pe programul Anghel Saligny sunt contractate proiecte de drumuri apă și canalizare de peste 33 de miliarde de lei plus 1,5 miliarde de lei pe gaz. La cele două PNDL-uri s-au depășit 40 de miliarde deja decontate și aproape 8000 de obiective finanțate. Meritele sunt ale dumneavoastră pentru că în ciuda provocărilor ați reușit să faceți proiecte bune care să ne crească semnificativ nivelul de trai al locuitorilor din zona rurală”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu l a afirmat că România a pus în practică acordul asumat față de Republica Moldova, trimițând 10 milioane de euro destinați administrațiilor locale și dezvoltarea mediului rural din statul vecin, încă din a doua ședință de Guvern.

„Cred că în a doua ședință de guvern împreună cu toți membrii Guvernului am hotărât ca din fondul de rezervă al primului ministru să trimitem o parte din ajutorul pe care și l-a asumat România către Republica Moldova și am trimis 10 milioane de euro, toate destinate către administrațiile locale și dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova. Asta s-a văzut de altfel și în absorbția de fonduri europene unde în exercițiu financiar 2014-2020 România a depășit 95% din banii alocație, adică aproape 23 de miliarde de euro. Aceste cifre și proiectele pe care le-ați finalizat și le aveți în derulare trebuie să fie cel mai important mesaj pe care să-l transmiteți oamenilor. Apartenența la Uniunea Europeană și alegerea unor oameni competenți care știu să construiască în proiecte de investiții sunt principala miză a primelor alegeri din acest an”, a menționat Ciolacu.

Prim-ministrul a subliniat că oamenii ar trebui să voteze în acest an pentru aleşi pricepuţi, capabili să atragă cât mai multe fonduri pentru dezvoltarea comunităților pe care le vor conduce.

„Satele și comunele noastre nu se pot dezvolta cu demagogie ci cu grădinițe, dispensare, sisteme de alimentare cu apă și gaze. Iar sute de milioane de lei necesare pentru a investi în aceste obiective vin exclusiv din fonduri europene. E nevoie de aleși pricepuți capabili să se bată pentru bani și la Bruxelles și la București, dar și pe șantiere cu experții și construcții și știu că am în față azi tocmai oamenii ce pot spune și proba acest lucru în comunitățile lor. Nu va fi un an simplu, dar vă spun sincer nici n-a mai avut așa ceva în România din 2020 încoace, după crize suprapuse acum avem alegeri suprapuse în același an. De aceea una dintre prioritățile guvernării este ca în 2024 să luăm decizia cea mai bună încât să nu transformăm primăriile în ghișee electorale deschise non-stop, primăriile trebuie să-și poată continua șantierele de investiții și să poată accesa noi finanțări. Iar eu voi forța la maximum administrația centrală să descentralizăm deciziile legate de asemenea finanțări cât putem de mult, fondurile europene trebuie accesate nu de la București ci dintr-un loc cât mai aproape de destinația banilor”, a precizat Ciolacu.

Primii pași pentru reformă

Premierul a vorbit și despre necesitatea unui sistem digital la nivel naţional, afirmând va fi un „partener dedicat” care va susține dezvoltarea comunităților locale.

„Trebuie să existe un sistem digital unic la nivel naţional în care un primar să-şi încarce proiectul într-o aplicaţie informatică. Totul cu semnătură digitală, evaluarea să fie transparentă şi decizia luată cât mai rapid! Abia după ce facem cu adevărat digitalizare în toată administraţie, putem trece şi la pasul următor. Să discutăm despre reorganizarea administrativă a ţării. Am făcut un pas, am creat cadrul înfiinţării de consorţii administrative, unde mai multe localităţi să se asocieze la proiecte comune de investiţii. După anul electoral, trebuie să accelerăm acest proces. Dar trebuie să ţinem cont de istorie, de tradiţii, de identitatea culturală şi să facem împreună o reformă a administraţiei publice, care este atât de necesară, cu cap şi judecată dreaptă.

În final, vă spun că în mine aveţi un partener dedicat şi loial fiindcă avem un scop comun, ca toţi românii din zona rurală să simtă că trăiesc în comunităţi care devin mai prospere. Să vadă că munca şi produsele lor sunt apreciate şi că există un viitor mai bun pentru copiii lor aici, în ţară” , a mai spus premierul.