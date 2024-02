Geoană: Ciolacu mi-a propus să candidez la președinția României independent, susținut de PSD

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a precizat, luni seară, într-un interviu, că liderii PSD în frunte cu Marcel Ciolacu au venit la el „în birou” să îi propună să candideze la președinția României susținut de PSD.

„Se întâmplă ceva cu ei și evident că aud și eu și privesc declarațiile. E o anumită nervozitate, un început de iritare. E o vorbă românească: „De ce ți-e frică nu scapi”. Și apropo de cine dă telefon cui. Eu am avut discuții cu ei, au venit la mine în birou, inclusiv Marcel Ciolacu, să-mi propună să candidez independent susținut de PSD, pentru un calcul foarte simplu, pentru că voturile PSD la alegerile prezidențiale, unde vin patru milioane în plus față de cele obișnuite, nu-s suficiente să câștigi Președinția României. Vrei să câștigi strict pe PSD nu ai voturi. În turul doi nu mai votează aproape nimeni cu PSD-ul, diaspora nu, nehotărâții nu, e o limitare. Pentru participare la vot de 35-40%, scorul PSD-ului e foarte important. Pentru prezidențiale, unde sunt 65% participare pentru președinte, românii se mobilizează și merg la vot. Nu sunt voturi suficiente. E decizia lor ce vor să facă, e decizia mea ce vreau să fac”, a declarat Mircea Geoană, la DIGI24.

Geoană spune că plecarea sa din PSD i-a priit

Mircea Geoană și-a reamintit că a fost dat afară din PSD, un partid pe care l-a slujit cu bună credință. „Eu n-am o relație proastă cu oamenii de acolo. Am fost dată afară dintr-un partid pe care l-am slujit cu bună credință. Cine știe, poate, vorba românului: un șut undeva e un pas înainte. Cred că anii în care nu am făcut politică militantă mi-au făcut foarte mult bine, detox de politică. Sunt un om mai liniștit, mai puternic, mai determinat, dar în cele din urmă ei știu foarte bine chestia asta. Și în istoria PSD-ului, cel care nu livrează Președinția României are o problemă cu același partid care până ieri te-a aplaudat și a doua zi are o schimbare bruscă de atitudine și acțiune”, a mai spus Geoană.

Secretarul general adjunct al NATO a mai explicat că ar trebui ca cei din PSD „să fie fericiți că cineva care a avut o asociere cu ei în trecut este un om atât de respectat în plan intern și internațional”.

„Dacă dânșii au alte planuri să le facă. Nu se împiedică de mine, dar se pare că pe unde se învârt se lovesc de numele meu: în sondaje, în percepția publică, în respectul pe care românii îl au față de mine. Eu nu cred că este o problemă, ar trebui să fie fericiți că cineva care a avut o asociere cu ei în trecut este un om atât de respectat în plan intern și internațional. Eu, în locul lor, aș fi foarte fericit de acest lucru. Este o presiune pe președintele partidului să candideze la președinție. Eu știu acest lucru, am trăit și eu acele momente. Nu am niciun fel de ostilitate și nervozitate față de dânșii. E dreptul lor, ca lideri actuali ai partidului, să decidă ce e mai bine pentru partid”, a mai explicat el.

Mircea Geoană a dat o replică și declarațiilor europarlamentarului PSD Mihai Tudose, care a spus că Mircea Geoană nu ar reuşi nici măcar să strângă semnăturile de susţinere pentru a candida la alegerile prezidenţiale.

„E problema dânsului ce fel de aritmetică pseudo-electorală face, dar știu un singur lucru și o simt. Mă întreabă lumea: „Domnule Geoană, candidați?”, „Ce pot să fac pentru dumneavoastră?”, „Cum ne putem organiza?”, „Aș vrea să mergem în secțiile de votare ca să nu vă lăsăm acolo singur, dacă veți candida”, „Vrem să dăm 50 de bani ca să vă luptați cu oamenii ăștia care din banii contribuabilului varsă bani în presă”, „Vrem să vă ajutăm”. Dacă mă voi decide sunt convins că vor fi mulți oameni care vor spune că preferă modelul acesta de a face politică, mai civic, mai voluntar, mai diferit decât mașinăria de partid”, a răspuns el.

Geoană nu a spus tranșant că va candida

Mircea Geoană a evitat să ofere un răspuns în ceea ce privește candidatura la președinția României și a argumentat că „are la NATO de terminat un job important și este hotărât să-și ducă misiunea în condiții foarte bune, ca până acum”.

„Am la NATO de terminat un job important și sunt hotărât să-mi duc misiunea în condiții foarte bune, ca până acum. Se apropie un moment care pentru mine e un moment politic sentimental și foarte personal, summit-ul de la Washington. Mai vedem, există opțiune politică, în viața privată, neguvernamentală. După un astfel de job nu duc lipsă de oferte, dar mă gândesc și la interesul meu și al familiei mele, mă gândesc și la interesul țării, mă preocupă ce se întâmplă în România, am slujit țara toată viața și dacă va fi o șansă s-o fac direct sau indirect o voi face”, a mai spus Mircea Geoană.

Întrebat despre cele mai recente sondaje, care îl clasează pe primul loc la prezidențiale, Geoană a răspuns că „este măgulit că atât de mulți români au încredere în ceea ce a făcut”.

Românii vor un candidat independent la alegerile prezidențiale din acest an

„Ești măgulit că atâția români au încredere în ceea ce am făcut. E rezultatul unei cariere, unei vieți publice bogate. Am avut momente foarte grele, cred că a ajutat și detoxul de la politica militantă, și jobul de la NATO a ajutat în mod sigur, dar cred că lumea vede în mine un om perseverent, care nu se dă bătut ușor, care chiar dacă crezi că a murit, precum pasărea Phoenix, găsește energie să meargă mai departe”, a mai spus el.

Mircea Geoană crede că în ziua de astăzi rolul președintelui e mai mare, pentru că începe un nou ciclu geopolitic, geoeconomic, geotehnologic, geocibernetic. „Această alegere e extraordinar de importantă pentru viitorul României. După ce am avut președinți din diverse culori și familii politice, cred că pentru prima dată există un culoar clar pentru un președinte independent, să nu fie dependent de partide, asta vor oamenii. Au încercat și au văzut. E un coridor pentru o candidatură independentă. Anul acesta este pentru prima dată în 30 de ani când cred că românii ar fi dispuși să voteze altceva. Nu mă bate gândul să candidez independent. Cred că vom avea în cursa prezidențială un candidat al unuia sau mai multor patide tradiționale și un candidat independent, unul al partidelor, altul al poporului. Azi ne îndreptăm către o confruntare care sper să fie corectă, democratică, fără interferențe din exterior”, a conchis Mircea Geoană, la Digi24.