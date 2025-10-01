search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"

0
0
Publicat:

La începutul celei de-a doua sesiuni parlamentare, mai mulți foști deputați și senatori ai partidelor suveraniste POT și SOS România anunțau înființarea a două noi grupuri parlamentare, unul la Camera Deputaților și unul la Senat. Grupul parlamentar oferă o serie de beneficii, inclusiv acces la funcții în conducerea celor două camere și în comisii, însă deputații și senatorii desprinși de SOS și POT sunt deocamdată doar o „armată” fără coeziune.

Protest al partidelor „suveraniste” în Parlament FOTO Inquam / George Călin
Protest al partidelor „suveraniste” în Parlament FOTO Inquam / George Călin

Două solicitări de înființare a unor grupuri parlamentare au fost înaintate la Camera Deputaților și la Senat la începutul lunii septembrie. Cererile au fost depuse de foști membri ai SOS și POT, fiind vorba despre 10 deputați și 11 senatori, acum membri ai Alianței Întâi România, un pol suveranist respins de către conducerile celor două partide.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, la Senat, foștii reprezentanți ai SOS România au obținut redenumirea grupului de partid în „Pace”. Aici urmează însă să fie analizată cererea șefei SOS, Diana Șoșoacă, de desființare a grupului. La Camera Deputaților, solicitarea de înființare a grupului „Independent” a fost trimisă spre analiză în comisia de regulament.

Cine sunt membrii Alianței Întâi România

Formarea Alianței "Întâi România" a fost anunțată imediat după alegerile prezidențiale din luna mai, în contextul unor plecări în  masă din partidele POT și SOS România. În cazul POT, plecările au dus la desființarea grupului de la Senat, iar în cazul SOS România, senatorii au preferat să rămână pentru a folosi grupul partidului, fiind excluși ulterior de Diana Șoșoacă.

Alianța a apărut ca un pol suveranist pro-UE în Parlament, care își propune promovarea unei politici suveraniste, dar aliniate la valorile europene. La consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, aceștia au mers cu propriile propuneri. Fostul senator SOS România Dorin Silviu Petrea anunța atunci că alianța este dispusă să susţină viitorul guvern dacă va lua măsuri radicale pentru dezvoltarea economiei româneşti, formulând o solicitare pentru mai multe reforme necesare: administrativ-teritorială, în domeniul justiţiei, în educație, sănătate și reforme pentru capitalul românesc și pentru IMM-uri. „Nu suntem de acord cu creşterile de taxe şi de impozite şi presiunea să vină tot pe umerii românilor, pe umerii salariaţilor şi pe umerii mediului de afaceri”, a menţionat atunci Petrea.

Foști membri ai PRO România

Grupul de la Senat este condus de Petrea Dorin Silviu, senator intrat în Parlament pe lista SOS Brăilă. Înainte de a obține mandatul, a lucrat la un dealer auto din județ. A mai candidat de pe prima poziție pe lista PRO România în alegerile din 2020, însă atunci nu a reușit să intre în Parlament.

Tot pe listele SOS a intrat și senatorul Liviu Fodoca, care a fost ales în circumscripția nr. 33 Sălaj, înainte având o firmă de construcții. Pe lista pentru Ialomița a intrat în Parlament  Gheorghe Adrian Peiu, observator de fotbal pentru Liga a III-a. Peiu a fost exclus anterior din două partide, AUR și PRO România, unde fusese consilier local. Clement Sava a fost asistent în Parlamentul European, iar acum a obținut un mandat de senator în circumscripția Constanța. Rodica Cușnir este avocat de profesie ți a intrat pe listele din circumscripția Suceava. Cristian Bem a câștigat un mandat în județul Vaslui la redistribuire, iar Cerva Nadia pe listele din București.

Citește și: Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl promovează

Juristul Ninel Peia a intrat pe listele pentru județul Prahova și a fost ales chestor în Biroul Permanent al Senatului din partea grupului „Pace”. Ioan Cristian Rusu a obținut mandatul pe listele pentru județul Călăraşi, deși a lucrat până acum la o companie din Popești Leordeni și are mai multe apartamente în Sinaia, potrivit declarației de avere. Borțun Ștefan a obținut mandatul de senator pe listele POT Tulcea, anterior fiind consilier local în Măcin, județul Tulcea. Acesta candidase și la funcția de primar. Pe listele POT a mai intrat în Parlament și Onea Olga, în circumscripția Galați.

La Camera Deputaților, cei care au cerut înființarea noului grup sunt: Simu Aurora Tășică (POT Cluj), Albu Dumitrița (POT Diaspora), Csillag Andrei (POT Bistrița Năsăud), Groza Călin (POT Maramureș), Pîclișan Gheorghe Petru (POT Botoșani), Vargă Mariana (SOS București), Plopeanu Rodica (SOS Buzău), Făget Mădălin Laurențiu (SOS Constanța) și Ciubuc Ciprian (SOS Neamț, fost AUR). Popa Dorin (POT Argeș) a trecut la PSD între timp.  

O „armată” fără coeziune

Profesorul Radu Carp explică faptul că parlamentarii celor două partide sunt „o armată de strânsură alcătuită în ultimul moment”, care nu are o coeziune internǎ:  

„Aceste partide suveraniste sunt foarte instabile, în sensul că ele sunt bazate pe un șef care nu răspunde solicitărilor. Așa s-a întâmplat și în cazul PPDD, de exemplu, imediat după ce a intrat în Parlament au început anumite convulsii, pentru că aici apare o contradicție. Cei care sunt aleși vor să fie mai independenți după ce au fost aleși, au tot dreptul să fie, pentru că ei reprezintă, de fapt, circumscripția lor, pe când partidul care i-a trimis în Parlament insistă ca ei să facă expresiv politica liderului. (...) De aceea apar aceste anomalii, adică persoane care pleacă din partid votează la fel cu partidul pentru că nu și-au schimbat opiniile și speră ca la un moment dat partidul respectiv să aibă o nouă conducere. Sunt captivi, nu au unde să meargă, opiniile lor nu coincid cu cele ale partidelor aflate la guvernare”.

„Practica asta a formării de grup parlamentar a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile în politica românească” – George Jiglău, politolog

POT și SOS sunt „două partide care au fost pasibile să fie părăsite repede de mulți dintre cei care au intrat”, explică politologul George Jiglău pentru „Adevărul”. Plecările din cele două formațiuni par însă a veni mai degrabă pe fondul rivalităților din partide: 

„Nu cred că putem să vorbim despre grupul ăsta ca fiind o contrapondere la AUR plus SOS, plus POT, câtă vreme ei se comportă ca AUR în Parlament sau ca cele trei partide în Parlament în continuare, votează la fel și au și o denumire, un titlu care arată că nu sunt în vreun fel diferiți față de partidele din care au venit. (…) E clar că sunt niște oameni care au o anumită volatilitate, să zic așa ideologică și în anumite situații probabil că ar putea fi atrași, dar, pe de altă parte, felul în care se intitulează, în primul rând, mi se pare că nu îi face foarte atractiv. (…)

Acum, trebuie spus, într-adevăr, practica asta a formării de grup parlamentar a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile în politica românească. UNPR-ul de pe vremuri e cel mai bun exemplu. S-au rupt din PSD cu generalul Oprea și au susținut PDL-ul în Parlament, a fost o manevră de succes la vremea respectivă. Pe de alta parte, vorbeam despre generalul Oprea, despre Marian Sârbu, deci oameni din PSD care aveau foarte multă experiență politică și cred că și un pic mai multă tracțiune într-un partid”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică Nicușor Dan „scutul de drone” și cât de pregătită este România. Conceptul „drone wall” este vehiculat la nivelul NATO
digi24.ro
image
O companie aeriană low-cost se închide. Toate zborurile au fost anulate, angajații au fost concediați
stirileprotv.ro
image
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era supravegheată video
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul în care cutremurul din Filipine lovește insula Cebu: filmare dintr-o mașină aflată în mers pe un pod
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Bolojan vrea să dea afară 167.000 de bugetari, dar PSD se opune. Reacţia lui Grindeanu
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să cheltui mii de euro
playtech.ro
image
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă o tânără a fost ucisă de fostul iubit, în județul Neamț! Mama fetei se află în stare gravă după ce a fost și ea înjunghiată
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile
romaniatv.net
image
Ploi și ninsori în România. Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
iancu de hunedoara
Bătălia de pe Ialomița: Victoria zdrobitoare a lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate