search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Analiză Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl promovează

0
0
Publicat:

Partidele denumite în spațiul public generic „suveraniste” - AUR, POT și SOS România - reprezintă, de fapt, extrema dreaptă, explică politologul Cristian Pârvulescu. Eticheta de partide suveraniste nu explică adevărata lor natură. Aceste formațiuni politice cresc în intenția de vot a românilor, în special cu ajutorul rețelelor de socializare, bazându-se pe teme care stârnesc frustrarea electoratului. 

Partidele „suveraniste” ar putea ajunge la 50% în viitorul Parlament FOTO Inquam Photos
Partidele „suveraniste” ar putea ajunge la 50% în viitorul Parlament FOTO Inquam Photos

Cele trei formațiuni politice, AUR, POT și SOS România, au reușit să strângă în Parlament o treime din posturile de deputați și senatori, îngreunând efortul partidelor pro-europene pentru formarea unei coaliții. AUR a intrat prima dată în Parlament în 2020. În alegerile din 2024, la 4 ani distanță, partidul a ajuns la 28 de mandate la Senat și 63 la Camera Deputaților. SOS România și POT au intrat pentru prima data în Parlament la ultimele alegeri parlamentare, SOS România cu 12 mandate la Senat și 28 de mandate la Camera Deputaților, iar POT cu 7 mandate la Senat și 24 la Camera Deputaților.

Sondajele recente indică faptul că cele trei formațiuni, în special AUR, cresc în continuare în intenția de vot. Potrivit ultimelor date Inscop, partidele ajung la 46,9%, iar formațiunile actualei Puteri obțin 49,9%. În ianuarie, la Camera Deputaților, partidele suveraniste aveau 115 mandate din cei 331 de membri, iar la Senat 47 din cei 133 de membri, adică un total de 162 de parlamentari.

Ce este suveranismul

„Suveranismul este o formă prin care poporul se manifestă transmițând puterea. Toate formele celelalte de limitare a puterii sunt dintr-o dată desconsiderate. Puterea este a poporului și nu poate fi împărțită. (...) Toate instituțiile care asigură controlul puterii sunt atacate în numele suveranității populare. Statul de drept care se bazează pe controlul constituțional este înlăturat”, explică politologul Cristian Pîrvulescu, pentru „Adevărul”.

Suveranismul nu este, de fapt, definiția care caracterizează partidele românești pe care le numim astăzi generic „suveraniste”.

„În România nu există niciun fel de articulare a suveranismului. Ceea ce ei numesc suveranism este, de fapt, extremă dreaptă. N-au nimic din elementele suveranismului. De exemplu, recursul la religii în definirea tradiției nu are nicio legătură cu suveranismul. (...) are legătură doar cu reluarea temelor fasciste”, explică politologul Cristian Pîrvulescu pentru „Adevărul”.

Actualul președinte al statului, Nicușor Dan, a oferit în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de la începutul anului o definiție suveranismului. 

„Sunt suveranist pentru că articolul 1 din Constituţie spune că statul României e suveran şi atunci cred că noi toţi suntem suveranişti.” – Nicușor Dan, în campania prezidențială din 2025

"Nu asta înseamnă suveranism. E o ambiguitate cu care s-a jucat și care este foarte riscantă. În condițiile astea toată lumea este suveranistă. (...) Constituția nu exprimă ideologii, ci exprimă lucruri. Asta se definește prin suveranitate, care înseamnă puterea pe care o exerciți asupra unei populații și a unui teritoriu. (...) Suveranismul înseamnă să refuzi moneda europeană, să refuzi politicile europene, pentru că „ele afectează suveranitatea națională”. (...) Suveranismul este deschis anti-european. (...) Suveranismul înseamnă o reacție împotriva Uniunii Europene, care, de exemplu, <<nu trebuie să se mai intereseze de statul de drept și de funcționarea statului de drept>>", mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Citește și: Legătură dintre creșterea extremismului și eșecurile statului. „Oamenii cred că dosarele nesoluționate au fost blocate ca să nu plătească nimeni”

Rădăcinile „suveraniștilor” 

Partidele suveraniste din Europa sunt, de fapt, partide ale extremei drepte, ale cărei rădăcini se regăsesc în secolul XIX, în conservatorism, mai explică politologul: „Originile le găsim în curentele politice apărute după Primul Război Mondial, care reprezentau pe plan politic frustrările celor care au fost pe front. Fascismul italian, nazismul german, legionarismul și așa mai departe”. 

În România de după 1989, extrema dreaptă a fost reprezentat inițial de Partidul România Mare (PRM), fondat de Corneliu Vadim Tudor. „România Mare și apoi Becali. Dar aici vorbim mai degrabă, în cazul lui Becali, de o întreagă tradiție legionară. Și populismul lui Dan Diaconescu folosește cu cinism aceste teme în 2011-2012. Liviu Dragnea le-a folosit la fel de cinic, dar pentru a se apăra. El se simțea în pericol și încerca, prin folosirea acestor metode să se apere. PSD-ul e problema, nu Dragnea. Pentru că PSD-ul a aderat la aceste idei”, mai explică politologul. 

De ce cresc partidele suveraniste

Politologul subliniază că în cazul electoratului atras în ultimii ani de AUR sau alte partide suveraniste, precum SOS România sau POT, este, de fapt, vorba despre un electorat „naționalist-extremist”, format de-a lungul anilor: „Avem o tendință de 30% veche din 2000, de la alegerile de atunci. Această tendință este corelată întotdeauna cu diferite aspecte, cu crize economice, cu momente dificile”.

Prin urmare, „votul pentru AUR are mai multe aspecte decât naționalismul pe care ei îl speculează și pe care vor să îl folosească. În realitate, alegătorii AUR sunt alegători care cer să fie auziți. Problemele lor să fie luate în considerare. Ori problemele lor sunt legate în primul rând de situația lor economică și socială”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Temele folosite de „suveraniști”

„Folosesc masiv frustrarea socială economică și politică a celor care se consideră defavorizați de integrarea europeană și se dezvolte indiscutabil în strânsă legătură cu războiul hibrid. Deci pe măsură ce războiul hibrid devine din ce în ce mai important, suveranismul devine și el mai important. De altfel, ideile pe care suveraniștii le promovează sunt extraordinar de asemănătoare. (...) Nu-i doar frică, e frustrare. Frustrare care se transformă în ură. Ură care se transformă în vot, un vot de protest, un vot împotrivă”, punctează politologul.

Citește și: Migrația, noul pariu electoral al AUR, după modelul partidelor suveraniste din Vest

 „Însă cea mai importantă problemă este cea a imigranților. Asta este masiv folosită. Frica de străini”, care trezește la nivelul societății frica pierderii locului de muncă, frica oamenilor de a fi înlocuiți, context în care străinii sunt percepuți drept inamici ai comunității, iar Uniunea Europeană este acuzată de favorizarea acestora.  

„Toate lucrurile astea se întâmplă și după ce criza economică a destabilizat din 2008 - 2012, lumea occidentală și nu și-a revenit niciodată din acel moment. Oamenii au rămas cu sechele din perioada respectivă”, mai explică politologul

Puterea rețelelor de socializare

Puterea partidelor „suveraniste” stă în rețelele de socializare, care „profită” la maxim, mai arată Cristian Pârvulescu: „TikTok-ul chinezesc este mult mai periculos decât Facebook. La TikTok este algoritmul care stabilește care sunt valorile tale. Și asta pur și simplu pentru că ai stat mai mult pe un anume text, la o anume imagine. Faptul că ai stat câteva secunde mai mult pe o chestiune conspiraționistă te face să intri deja în zona în care vei primit doar acele mesaje. Algoritmul stabilește. Ei spun că este vorba doar de un mecanism de marketing. Adevărul este că acest mecanism de marketing este un mecanism de radicalizare politică și ideologică”. 

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Donald Trump, tratat ca un rege la Londra. A fost plimbat cu o caleașcă aurită și cazat la Windsor. Miza vizitei în UK
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Viața secretă din Rusia a celui mai căutat fugar din Europa, Jan Marsalek: spion cu identități false, misiuni în Ucraina, operat estetic, iubită din FSB
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești proaste de la meteorologi
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica pentru toți clienții. Ce se întâmplă cu facturile
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime