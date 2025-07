Chirilă, mesaj tranșant către Bolojan: Restabilirea încrederii nu se face cu oameni care dau mită pentru a ține în viață un business

Artistul Tudor Chirilă a comentat, pe pagina sa de Facebook, scandalul în care apare numele lui Dragoș Anastasiu și a afirmat că „oricum te uiți la chestiune”, vicepremierul „ar trebui sǎ-şi prezinte demisia”.

„Când dai șpagă parcagiului în mod repetat, în ochii lui chestia asta ajunge sa fie "legală" chiar dacă nu e. Sau e cel puțin morală. Băi, nene, eu stau de șase aici, te parchez si nimeni nu-mi dă și mie un bănuț? Păi io muncesc. Și uite așa se perpetuează o relație bolnăvicioasă în care statul ca autoritate e fentat. Oricum te uiți la chestiunea Anastasiu, el ar trebui sǎ-şi prezinte demisia. Și asta din douǎ motive: mai ales în timpurile astea exercițiul moral trebuie să prevaleze. Domnul Anastasiu a dat sau încuviințat ca firmele lui să dea șpagă. A știut de această chestie. Iar șpaga s-a cerut pentru că lucrurile nu erau în ordine. Apoi a comunicat că alea erau timpurile si că nu se putea altfel”, a scris artistul, duminică, pe Facebook.

Tudor Chirilă consideră că argumentele invocate de Anastasiu drept scuză sunt „o palma pe obrazul tuturor celor care nu au dat șpagă cu firmele lor”:

„Martor denunțător sau pur și simplu martor a fost după opt ani, nu după opt luni. Opt ani cu afacerea pusă la adăpost. La adăpost de ce? A spus că în afaceri nu se putea altfel, practic asta era cutuma, fatalitatea. Dar ăsta e un afront, o imensă palmă pe obrazul tuturor celor care nu au dat șpagă cu firmele lor, care și-au plătit taxele si care privesc descumpăniți și indignați cum se redefinește onestitatea în funcție de context. Justificarea șpăgii ca fatalitate a unui sistem disfuncțional e și jignitoare si periculoasă. Adică toți cei care nu au dat șpagă, care nu s-au conformat, au greșit? Și lor le promiți că vei reforma sistemul de sinecuri, vei eficientiza instituțiile statului, când tu accepți că, de fapt, nu s-a putut/ nu se poate altfel decât printr-o relație de tip corupție?”.

„Portița asta ar trebui revizuită”

Artistul spune că, prin afirmațiile sale, Dragoș Anastasiu „încurajează eludarea contractului social și înlocuirea lui cu un scurtcircuit ilegal de o parte și imoral de alta”.

„Ca să nu mai vorbim de faptul că portița asta legală în care denunțătorul mitei scapă doar pentru că a dat în gât pe cineva deși el e la fel de vinovat, ar trebui revizuită. Ea a fost folosită în cazurile mari de corupție, am înțeles, dar uite ce suprize avem. It takes two for a tango, tot de două părți e nevoie și pentru șpagă”, arată actorul.

„N-ar trebui ca și condamnatul penal Marian Neacșu să elibereze postul de vicepremier?”

În opinia lui Tudor Chirilă, al doilea motiv pentru demisie ar fi că „nimeni nu e de neînlocuit”:

„E greu de crezut că nu se mai poate găsi un vicepremier pentru reformă venit din mediul privat care să aibă competențe și un profil fără probleme. Și, apropo, dacă s-a adus în discuție domnul Anastasiu al cărui caz este imoral, dar după legea în vigoare nu e ilegal, totuși n-ar trebui ca și condamnatul penal Marian Neacșu să elibereze postul de vicepremier? Numa' zic”.

„Restabilirea încrederii nu se poate face cu oameni pentru care mita este o formă de a ține în viață un business”

Artistul a continuat cu un mesaj pentru premierul Ilie Bolojan.

„Bănuiesc că observă că guvernul îi poartă numele și că asta presupune că el girează în mod automat pentru membrii lui. Dar și decontează la capitolul imagine toate problemele acestor membri. Motiv pentru care ei ar trebui să pună mai presus guvernul decât locul lor în el. Și dacă nu o fac ar trebui demiși. Onestitatea și restabilirea încrederii oamenilor într-un guvern care ne cere tuturor să plătim pentru dezmățul de tip Ciolacu - (60 de miliarde cheltuiți din fondul de rezervă) care nu plătește în niciun fel pentru subminarea economiei naționale, că asta a făcut Ciolacu - nu se poate face cu oameni pentru care mita este o formă de a ține în viață un business”, a transmis cântărețul și actorul.

Tudor Chirilă a încheiat spunând că ar fi un moment bun să înțelegem că „sistemul suntem toți, fiecare dintre noi”.

„PS. Și poate societatea noastră cu acest prilej reușește să profite și să pornească o dezbatere reală. Care mai e situația șpăgii pe la noi? Doctorii mai iau? Asistentele mai iau? Pe la permise cum stăm? Cât de curat e ANAF-ul de azi? Dar ANPC-ul? Magistrații sunt ok? Cetățenii rezolvă problemele cu plăți informale așa cum e definită șpaga în rapoartele OECD? Ar fi un moment bun să înțelegem că sistemul suntem toți, fiecare dintre noi. Și să încercăm să-l schimbăm. Nu de alta, dar economia informală e cam 30% din PIB.

PS2. Nicușor Dan poate reușiți să comunicați un pic mai mult decât faptul că este o «problemă mare»”.

Reprezentanții Guvernului au anunțat că Dragoș Anastasiu va susține o conferință de presă duminică, la ora 17, la Palatul Victoria.

Vicepremierul a făcut și el un anunț similar pe Facebook.

Reamintim că vicepremierul Dragoș Anastasiu se află în centrul unui scandal, după ce în presă au apărut informații că o firmă deținută majoritar de el a încheiat cu o inspectoare ANAF, Angela Burlacu, un contract fictiv, care, în realitate, reprezenta un fel de taxă de protecție lunară, pentru a fi pus la adăpost de controalele ANAF.