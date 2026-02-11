Ce spune secretarul general al Guvernului, acuzat că blochează reorganizarea la Palatul Victoria: „Nu suport mentalitatea de sclav”

Reorganizarea anunțată la Palatul Victoria întârzie, iar între Secretariatul General al Guvernului (SGG) și Cancelaria premierului au apărut tensiuni privind responsabilitatea blocajului. Cancelaria condusă de Mihai Jurca susține că proiectul de restructurare este oprit la SGG. Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului a explicat, pentru Digi24, că documentul a fost retrimis din motive de procedură legală și că nu susține o abordare bazată exclusiv pe tăieri de personal.

Explicațiile vin după ce, într-un comunicat transmis presei, Cancelaria prim-ministrului a acuzat că reorganizarea structurii de la Palatul Victoria, anunțată încă din 18 iulie 2025, nu a fost implementată deoarece proiectul nu a fost semnat de secretarul general al Guvernului.

Reforma prevede reducerea numărului de posturi de la 176 la aproximativ 105 - o scădere de 40% - și economii lunare estimate la 850.000 de lei, rezultate din diminuarea aparatului demnitarilor și eficientizarea corpului de funcționari.

Radu Oprea: „A fost o problemă de procedură legală. Nu blochez nimic”

Contactat de Digi24.ro, Radu Oprea (PSD), secretarul general al Guvernului, a respins acuzațiile și a explicat că proiectul a fost returnat din motive juridice.

„Aparatul de lucru mi-a dat să returnez ordonanța de urgență. Am opt pagini de observații. A fost o problemă de procedură legală. Nu te blochez. Nu a mai venit, nu am mai vorbit și ne-am trezit cu comunicatul azi”, a declarat acesta.

Oprea susține că nu se aștepta ca situația să fie prezentată public drept un blocaj.

Întrebat despre propriile măsuri de reducere a personalului, secretarul general a afirmat că i-au fost delegate atribuții suplimentare, ceea ce complică procesul de reorganizare.

„E faină ideea asta că eu scad cu 40%, dar ia-mi tu la SGG și auditul, și altele. Mi-ai delegat cam multe. Nu poți să spui că tu ai redus cu 40%, iar eu nu fac reformă. Sunt nuanțe întotdeauna”, a spus Oprea.

„Ai nevoie de respect la locul de muncă”

Oprea s-a arătat împotriva unei abordări care reduce angajații la simple costuri bugetare.

„De ce consideri că tăiatul este cel mai bun lucru? (...) Ai nevoie de respect la locul de muncă. Nu poți să pui doar eticheta că ești un bugetar, un borfaș și furi banii statului”, a spus acesta.

Secretarul general adăugat:

„Nu suport mentalitatea de sclav (...). Eu nu pot, pe bunul meu plac, să spun că te-am dat afară pentru că nu îmi place de tine”.