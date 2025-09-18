Interviurile „Adevărul”. Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, va fi live pe adevărul.ro și pe pagina noastră de Facebook

Radu Oprea, fostul Ministru al Economiei din partea PSD, este invitatul ediției de astăzi în cadrul interviurilor Adevărul Live. Discuția cu Irina Petraru va aborda teme ale momentului politic și economic.

Câți bugetari ar putea fi concediați în urma pachetului de măsuri cerut de premierul Ilie Bolojan? Va fi vorba despre posturi blocate și funcții desființate sau de disponibilizări directe? Cât de plauzibilă este o nouă majorare a TVA la 23% și ce alte tăieri ar putea fi puse pe masă pentru a echilibra bugetul?

Vor discuta și despre liniile roșii ale PSD: ce i-ar putea determina pe social-democrați să iasă de la guvernare? Care sunt scenariile matematice pentru o nouă majoritate: PNL cu USR și UDMR, ori o formulă PSD–AUR? Și cât de realist ar fi un premier propus de AUR?

De altfel, Radu Oprea va răspunde la întrebări privind relația cu premierul Bolojan, diferențele față de guvernarea Ciolacu, planurile ministrului Miruță la Economie și șansele ca actuala formulă guvernamentală să reziste până la finalul anului.

Interviul va fi transmis live pe pagina de Facebook Adevărul și pe site-ul adevărul.ro, la ora 16:00.