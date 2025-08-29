search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, anunță reforma companiilor de stat: reducerea numărului de membri și salarii plafonate

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul României propune modificări în companiile de stat prin revizuirea Legii 109, vizând reducerea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la 5, respectiv de la 5 la 3, și scăderea semnificativă a indemnizațiilor.  

2 1 jpg

Guvernul anunță schimbări de ultimă oră și pentru membri din consiliile de administrație

  Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat vineri măsurile de reformă pentru companiile de stat, anunţând scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor, potrivit Agerpres. 

"Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie de la şapte la cinci, de la cinci la trei şi, de asemenea, reducerea indemnizaţiilor în procente semnificative, începând cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administraţie pot primi o indemnizaţie compusă din maxim două salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS. Membrii executivi - până la maxim trei salarii medii brute. Aici intervine un element de noutate: componenta variabilă este plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an", a spus Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria. 

Indemnizațiile directorilor vor fi plafonate, anunță Guvernul 

Indemnizaţiile directorilor vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute. Şi în acest caz, componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an. 

  "Directorii sunt în aceeaşi situaţie ca membrii executivi: până la maxim trei salarii medii brute şi două în componenta variabilă, o dată pe an. Ne-am asigurat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri ai consiliilor de administraţie care sunt şi directori. Am clarificat textul de lege, astfel încât să nu există nicio interpretare. Lucrurile merg în aceeaşi logică. Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim două salarii medii brute pe lună, pe ramura respectivă, conform datelor INS, dar care se iau o singură dată pe an", a spus Radu Oprea. 

Secretarul general al Guvernului a apreciat că măsurile permit atragerea managerilor performanţi către companiile de stat, menţinând însă "echilibrul" necesar în societate. 

De asemenea, se modifică ponderea indicatorilor de performanţă, astfel încât indicatorii financiari vor reprezenta între 50 şi 75% din evaluare, iar cei nefinanciari între 25 şi 50%. 

"Avem o reaşezare între ponderea indicatorilor financiari şi indicatorilor nefinanciari; indicatori care au fost definiţi împreună cu OCDE, care au fost consultanţii României în tot acest proces. Vă aduc aminte că a existat o achiziţie directă a Comisiei Europene, a serviciilor OCDE pentru această reformă a guvernanţei corporative - fonduri plătite direct de la Bruxelles, pe o aplicaţie făcută de către colegii mei din Secretariatului general al Guvernului. Parte a acestor documente pe care OCDE ni le-a pus la dispoziţie în calitatea lor de consultanţi au fost inclusiv partea de indicatori de performanţă făcuţi de PricewaterhouseCoopers", a spus el. 

Vor creşte, de asemenea, cerinţele faţă de firmele specializate de recrutare, care vor trebui să aibă mai mulţi specialişti pe diverse domenii. 

"Astfel, recrutarea va fi făcută de mai multe firme care vor participa la astfel de procese de selecţie a managerilor, fie în consiliile de administraţie, fie ca directori", a spus el. 

Au fost adoptate prevederi pentru organizarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru a deveni mai eficientă, a precizat Radu Oprea. 

Oprea a subliniat că măsurile de reformă pentru companiile de stat sunt cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proces început de mai multă vreme sub coordonarea Secretariatului general al Guvernului. 

"Având în vedere realitatea României de astăzi, discuţiile care au apărut în spaţiul public, am venit în dialog cu Comisia Europeană şi cu OCDE, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată când am discutat despre guvernanţă corporativă, cu câteva modificări la Legea 109, pentru a aduce la realitatea societăţii româneşti de astăzi unii indicatori de performanţă şi mai ales remuneraţiile pe care le primesc astăzi cei care sunt în consiliile de administraţie, membrii executivi, neexecutivi, inclusiv managementul companiilor", a spus Oprea.  

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Nu folie, nici pungi: Metoda inteligentă de a împacheta pâinea ca să rămână proaspătă și moale mai multe zile
playtech.ro
image
Ce avere împart Andi Moisescu și Olivia Steer la divorț. Bani, proprietăți și afaceri: cine ce primește după despărțire
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Rehan, un livrator străin care lucrează în România, dezvăluie prin ce a trecut prima oară când a ajuns în țara noastră: „Am fost șocat când am venit aici”
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Cu cât se scumpește exact rovinieta de la 1 septembrie 2015. Tarifele anunțate oficial de CNAIR
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
George Clooney și Amal Clooney GettyImages 2232582019 jpg
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?