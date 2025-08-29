Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, anunță reforma companiilor de stat: reducerea numărului de membri și salarii plafonate

Guvernul României propune modificări în companiile de stat prin revizuirea Legii 109, vizând reducerea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la 5, respectiv de la 5 la 3, și scăderea semnificativă a indemnizațiilor.

Guvernul anunță schimbări de ultimă oră și pentru membri din consiliile de administrație

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat vineri măsurile de reformă pentru companiile de stat, anunţând scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie şi reducerea semnificativă a indemnizaţiilor, potrivit Agerpres.

"Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administraţie de la şapte la cinci, de la cinci la trei şi, de asemenea, reducerea indemnizaţiilor în procente semnificative, începând cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administraţie pot primi o indemnizaţie compusă din maxim două salarii medii brute pe ramură, conform datelor INS. Membrii executivi - până la maxim trei salarii medii brute. Aici intervine un element de noutate: componenta variabilă este plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an", a spus Oprea, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Indemnizațiile directorilor vor fi plafonate, anunță Guvernul

Indemnizaţiile directorilor vor fi plafonate la maxim trei salarii medii brute. Şi în acest caz, componenta variabilă va fi plafonată la maxim două salarii medii brute pe an, o singură dată pe an.

"Directorii sunt în aceeaşi situaţie ca membrii executivi: până la maxim trei salarii medii brute şi două în componenta variabilă, o dată pe an. Ne-am asigurat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri ai consiliilor de administraţie care sunt şi directori. Am clarificat textul de lege, astfel încât să nu există nicio interpretare. Lucrurile merg în aceeaşi logică. Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim două salarii medii brute pe lună, pe ramura respectivă, conform datelor INS, dar care se iau o singură dată pe an", a spus Radu Oprea.

Secretarul general al Guvernului a apreciat că măsurile permit atragerea managerilor performanţi către companiile de stat, menţinând însă "echilibrul" necesar în societate.

De asemenea, se modifică ponderea indicatorilor de performanţă, astfel încât indicatorii financiari vor reprezenta între 50 şi 75% din evaluare, iar cei nefinanciari între 25 şi 50%.

"Avem o reaşezare între ponderea indicatorilor financiari şi indicatorilor nefinanciari; indicatori care au fost definiţi împreună cu OCDE, care au fost consultanţii României în tot acest proces. Vă aduc aminte că a existat o achiziţie directă a Comisiei Europene, a serviciilor OCDE pentru această reformă a guvernanţei corporative - fonduri plătite direct de la Bruxelles, pe o aplicaţie făcută de către colegii mei din Secretariatului general al Guvernului. Parte a acestor documente pe care OCDE ni le-a pus la dispoziţie în calitatea lor de consultanţi au fost inclusiv partea de indicatori de performanţă făcuţi de PricewaterhouseCoopers", a spus el.

Vor creşte, de asemenea, cerinţele faţă de firmele specializate de recrutare, care vor trebui să aibă mai mulţi specialişti pe diverse domenii.

"Astfel, recrutarea va fi făcută de mai multe firme care vor participa la astfel de procese de selecţie a managerilor, fie în consiliile de administraţie, fie ca directori", a spus el.

Au fost adoptate prevederi pentru organizarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), pentru a deveni mai eficientă, a precizat Radu Oprea.

Oprea a subliniat că măsurile de reformă pentru companiile de stat sunt cuprinse în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, proces început de mai multă vreme sub coordonarea Secretariatului general al Guvernului.

"Având în vedere realitatea României de astăzi, discuţiile care au apărut în spaţiul public, am venit în dialog cu Comisia Europeană şi cu OCDE, aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată când am discutat despre guvernanţă corporativă, cu câteva modificări la Legea 109, pentru a aduce la realitatea societăţii româneşti de astăzi unii indicatori de performanţă şi mai ales remuneraţiile pe care le primesc astăzi cei care sunt în consiliile de administraţie, membrii executivi, neexecutivi, inclusiv managementul companiilor", a spus Oprea.