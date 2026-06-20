Ce spune președintele Nicușor Dan despre întârzierile în formarea guvernului. „Are 10 zile, au trecut vreo șase sau șapte”

Președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea prezentării listei de miniștri și a programului de guvernare revine în totalitate premierului desemnat, Adrian Veștea, în contextul în care termenul pentru formarea noului Executiv se apropie de final.

Întrebat în Turcia de jurnaliști despre amânările privind depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare, președintele Nicușor Dan i-a acordat credit premierului desemnat Adrian Veștea că va face acest lucru în timp util.

„Are 10 zile, au trecut vreo șase sau șapte. Este responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri, și pe program să vină în fața Parlamentului”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a fost întrebat și despre întâlnirea pe care Adrian Veștea a avut-o în ianuarie 2025 cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, politician care între timp a primit interdicție de intrare în România și în întregul spațiu Schengen.

„Am fost și eu primar al Bucureștiului și știu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România și încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alții nu l-au primit”, a spus președintele.

Acesta a precizat că astfel de întâlniri reprezintă o chestiune de politețe.

Șeful statului a spus vineri, la Bruxelles, că varianta unui guvern condus de Adrian Veștea este cea „potrivită pentru a strânge o majoritate și pentru a ieși, în sfârșit, din această criză, astfel încât Guvernul să aibă puteri depline și să putem închide procesul privind PNRR și toate celelalte”.

Întrebat în cadrul conferinței despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, șeful statului și-a motivat decizia transmițând că „are multe calități care îl recomandă”.

„A lucrat cu bugete, cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura evaluare este cea pe care ți-o dau oamenii. Domnul Veștea a câștigat detașat în nenumărate rânduri alegeri”, a spus acesta.

Criza politică actuală a început odată cu căderea guvernului condus de Ilie Bolojan. Luna trecută, 281 de parlamentari au votat pentru demiterea Executivului, în cadrul unei moțiuni de cenzură inițiate de PSD și AUR. Moțiunea a fost adoptată cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României.

După ce Parlamentul a votat moțiunea, șeful statului a transmis un mesaj de calm și stabilitate.