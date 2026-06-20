Adrian Veștea, alaturi de „viitorul ministru de Extern” Luca Niculescu. Aderarea la OCDE: „Este a treia mare ancoră externă a României după UE și NATO”

Premierul desemnat Adrian Veștea susține că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă un obiectiv strategic pentru țară, pe care îl consideră „a treia ancoră externă” după integrarea în Uniunea Europeană și NATO.

Într-o postare publicată pe Facebook, Veștea a anunțat că a avut o întâlnire cu Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului de aderare a României la OCDE, pe care îl numeste „viitorul ministru de Extern”.

„A treia ancoră externă pentru România după UE și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România”, a transmis Adrian Veștea.

Potrivit acestuia beneficiile aderării la OCDE se vor reflecta în creșterea investițiilor și în consolidarea standardelor de guvernare.

„Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță”, a afirmat Veștea.

El a precizat că, în cadrul întâlnirii cu Luca Niculescu, a fost analizată și forma finală a programului de guvernare care urmează să fie prezentat Parlamentului.

Adrian Veștea a declarat că își propune accelerarea procesului de aderare a României la organizația care reunește cele mai dezvoltate economii ale lumii.

„Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global”, a subliniat acesta.

Premierul desemnat a catalogat aderarea la OCDE drept „un veritabil proiect de țară”, susținând că obiectivul beneficiază de un larg consens la nivelul societății românești.

În finalul mesajului, Adrian Veștea a arătat că finalizarea negocierilor și implementarea reformelor necesare aderării la OCDE depind și de stabilitatea politică internă.

„Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară și vom face tot ce ține de noi pentru a atinge acest obiectiv care întrunește consens la nivelul societății românești. În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susținut și echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline”, a transmis premierul desemnat.