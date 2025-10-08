Video Marcel Ciolacu îl acuză pe Ilie Bolojan că nu are un plan economic. „În dreptul cuvântului reformă, o să punem «concedieri colective»”

Marcel Ciolacu a declarat în cadrul unui interviu că în acest moment nu există idei de relansare economică, iar creșterea TVA a fost o greșeală a premierului Ilie Bolojan.

Fostul premier și președinte PSD, Marcel Ciolacu, a spus în cadrul unui interviu la Gândul că economia României se îndreaptă spre o posibilă criză economică, în condițiile în care majorarea TVA-ului nu a dus la venituri mai mari la buget, ci dimpotrivă, la o scădere la încasărilor.

„Care va fi creșterea economică la sfârșitul anului? Păi o să ajungem într-o criză economică. Da, dar spre acest lucru duc toate cifrele. Am mărit TVA-ul? Sigur. Dacă dăm jos inflația, inflația am luat-o la 10,3 și am lăsat-o la 5,5, și acum e aproape 10%. În 100 de zile, vedem o scădere la încasările de la TVA cu 3%, și ca pondere la PIB cu aproape 4,4%. Cu alte cuvinte, am crescut TVA-ul și am încasat mai puțin. Dar l-am acoperit din inflație”, a spus Marcel Ciolacu la Gândul.

Ciolacu a subliniat că o problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică, iar consecințele măsurilor lui Bolojan au dus la încasări mai mici la buget.

Potrivit fostului premier, Ilie Bolojan a tăiat salarii și a crescut taxe, doar ca să ajungă la același deficit care exista în perioada când premier era chiar Ciolacu.

„În dreptul cuvântului reformă, o să punem «concedieri colective». Când va mai vorbi despre reforme, lumea se va speria. Reformă înseamnă cu totul altceva. Nu s-a făcut nimic. Trei luni de zile am fost dușmanul public al României numărul unu. După ce ai zdruncinat din temelii toată România, după ce ai venit cu creșteri de taxe, măriri de TVA, ai ajuns la același deficit pe care îl avea Marcel Ciolacu”, a declarat fostul premier.