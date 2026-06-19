USR l-a reconfirmat pe Dominic Fritz la șefia partidului după procesul pierdut cu ANI

Liderul USR, Dominic Fritz, a fost reconfirmat vineri, 19 iunie, în unanimitate la conducerea partidului. Anunțul vine la o zi după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a menținut decizia Curții de Apel Timișoara prin care s-a constatat starea de conflict de interese a primarului Timișoarei.

„Biroul Național al USR a transmis, astăzi, un mesaj fără echivoc: prin vot unanim, a decis ca Dominic Fritz să rămână președintele partidului.

În urma deciziei nedrepte pronunțate ieri de Înalta Curte de Casație și Justiție, Biroul Național al USR s-a reunit și i-a acordat lui Dominic Fritz un vot de încredere pentru funcția de președinte al USR. Dominic Fritz va cere și reconfirmarea partidului la Congresul din octombrie”, transmite USR într-un comunicat.

Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al partidului, anunță că decizia ÎCCJ „este profund nedreaptă și disproporționată”

„Vorbim despre o situație în care nu există niciun folos personal, niciun prejudiciu și nicio faptă de corupție, ci despre o interpretare excesivă a legislației privind conflictul de interese.

Din acest motiv, Dominic Fritz va continua toate demersurile legale pentru apărarea drepturilor sale și va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Această situație trebuie analizată și din perspectiva standardelor europene privind drepturile fundamentale și exercitarea mandatului public”, a declarat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR.

Cristian Seidler susține că PSD răspândește informații false atunci când afirmă că decizia instanței ar duce automat la pierderea mandatului lui Dominic Fritz.

El afirmă că legea nu prevede acest lucru și invocă un caz similar din 2023, când un primar din Recaș aflat în conflict de interese a fost sancționat cu reducerea salariului, nu cu încetarea mandatului. În opinia sa, Dominic Fritz este tratat diferit din motive politice, pentru că este membru USR.

„USR nu va face niciun pas înapoi în lupta pentru reformarea statului și pentru apărarea principiilor democratice. România are nevoie de instituții puternice, de reguli aplicate egal pentru toți și de lideri care nu acceptă obediența ca regulă de funcționare a vieții publice”, conchide partidul

Joi seara, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a pronunțat o hotărâre definitivă în procesul deschis de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, împotriva raportului ANI în urma căruia a fost declarat incompatibil.

Cazul lui Dominic Fritz pornește de la un raport al ANI din 2024, care a concluzionat că primarul Timișoarei s-ar fi aflat în conflict de interese după ce a semnat documente necesare aprobării unui proiect urbanistic la care era implicat arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR și persoană care îl împrumutase cu 25.000 de lei pentru campania electorală.

Dominic Fritz anunță că va contesta la CEDO decizia ÎCCJ.