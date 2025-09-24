Vlad Voiculescu atacă PSD în tergiversarea deciziei în Coaliție privind alegerile la Capitală

Vlad Voiculescu, președintele USR Bucureşti, a lansat recent o postare în care acuză PSD că tergiversează decizia privind organizarea alegerilor locale pentru Primăria Capitalei. În mesaj, el susţine că „jocurile de culise” ale PSD împiedică punerea tuturor opțiunilor pe masă și că Bucureştiul are nevoie de claritate și asumare politică.

„PSD trage de timp și refuză să își asume o soluție pentru București. În loc să lase oamenii să decidă, preferă să blocheze procesul”, a scris Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

Reacții locale: pro și contra

Mesajul său a stârnit reacții mixte în comentarii. Susținătorii au aplaudat poziția fermă, susținând că social-democrații se tem de votul bucureștenilor: „Au frică de votul bucureștenilor, de asta amână”, a notat un utilizator. Alții au apreciat că „e bine că cineva spune lucrurilor pe nume. Bucureștiul are nevoie de schimbare.”

Pe de altă parte, criticii l-au atacat pe liderul USR București pentru lipsa de soluții concrete: „Nu PSD e problema, ci faptul că voi nu reușiți să convingeți oamenii”, a comentat un internaut, în timp ce altul a adăugat: „USR nu are o ofertă clară pentru Capitală, doar critici. Așa nu câștigați alegerile.”

Reacțiile politice

Declarațiile lui Voiculescu vin pe fondul unor luări de poziție tot mai ferme din partea celorlalți actori politici.

Fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, l-a provocat direct pe Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, să iasă în stradă și să afle chiar de la oameni ce își doresc. „Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin București. Mie bucureștenii îmi spun că vor alegeri cât mai repede. Asta înseamnă democrație normală”, a declarat Drulă.

În replică, Sorin Grindeanu a susținut că o eventuală candidatură comună PNL–USR ar avea ca scop izolarea PSD. „Dacă PNL și USR merg pe zona de candidatură comună … e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare”, a afirmat el, subliniind totodată că „lucrurile pentru bucureșteni” trebuie să primeze, nu disputele politice.

La rândul său, Radu Oprea, secretarul general al Guvernului, a avertizat că retorica anti-PSD cultivată de USR ar putea avea consecințe neașteptate, inclusiv creșterea influenței AUR. În opinia sa, simpla strategie de a ataca PSD nu reprezintă o soluție pentru stabilitatea politică.

Dinspre administrația Capitalei, primarul general interimar Stelian Bujduveanu a venit cu un mesaj conciliant, pledând pentru un candidat comun al coaliției la București. „Cea mai bună opțiune pentru Primăria Capitalei este un candidat comun din partea coaliției”, a spus acesta, adăugând că primăria ar putea funcționa mai eficient printr-o reorganizare administrativă și chiar prin reducerea personalului.