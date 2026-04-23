Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Nicușor Dan spune că Guvernul va funcționa eficient cu miniștri interimari. Cum apreciază preformanța lui Ilie Bolojan ca premier

Președintele Nicușor Dan a declarat din Cipru - unde participă la reuniunea informală a Consiliului European că își menține rolul de mediator și a evitat să comenteze acțiunile partidelor în contextul tensiunilor dintre PNL și PSD.

Nicușor Dan, la o reuniune a Consiliului European FOTO AFP
Întrebat dacă o eventuală moțiune de cenzură depusă rapid de PSD ar putea calma sau amplifica tensiunile politice, Nicușor Dan a refuzat să se pronunțe.

„Nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide”, a spus șeful statului, adăugând ulterior: „Este... orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt și vreau să-mi păstrez statutul de mediator, dacă e de folos la un moment dat”.

Despre ruptura dintre PNL și PSD: „Tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”

În contextul în care PNL a anunțat că nu va mai face alianță cu PSD, după ce social-democrații  și-au retras miniștri, președintele a evitat să intre în scenarii politice, dar a remarcat o schimbare de atmosferă.

Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele acum, dar apreciez... ceea ce apreciez e că cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a afirmat Nicușor Dan.

Despre performanța lui Ilie Bolojan: „M-aș plasa într-o parte sau în alta”

Întrebat dacă Ilie Bolojan a performat în funcția de premier, având în vedere că în urmă cu aproape un an îl susținea ca soluție împotriva risipei și populismului, șeful statului a refuzat să ofere o evaluare:

„Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta și vreau să-mi păstrez statutul de mediator”.

Mesaj pentru liderii europeni: România își păstrează direcția europeană

Președintele a precizat că va transmite partenerilor europeni același mesaj pe care l-a comunicat și publicului din România: continuitate și stabilitate în marile proiecte strategice.

„Că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OECD... OECD, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că instituțiile funcționează și că România își va continua parcursul asumat:

„Instituțiile funcționează și într-o formă sau alta, România își va continua drumul la care s-a angajat”.

Consultări politice săptămâna viitoare

Președintele a anunțat că va avea o intervenție sau o acțiune publică în perioada următoare, fără a oferi detalii.

„O să vă anunț. O să vă anunț, sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea mea, dar o să vă anunț”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă guvernul cu miniștri interimari va funcționa eficient, președintele a răspuns scurt:

„Da”.

În final, șeful statului a fost întrebat ce le va spune liderilor europeni despre responsabilitatea pentru criza politică din România.

„În privat voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public”, a răspuns Nicușor Dan, fără a continua ideea în fața presei.

Despre participarea la reuniunea informală a Consiliului European

Aflat în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan a detaliat principalele subiecte aflate pe agenda discuțiilor dintre liderii europeni. Șeful statului a subliniat că România are interese clare în ceea ce privește competitivitatea, prețurile la energie și viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

Ilie Bolojan „joacă la rupere”, în timp ce Nicușor Dan mizează pe prudență. „PSD se va întoarce împotriva președintelui”

„După aceea continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată piață unică și pentru că ăsta este lucrul cel mai important. Cum facem să avem să scădem prețurile la energie în Uniune, deci în România, asta și pentru consumatorii casnici și pentru industrie”, a explicat președintele.

Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante puncte de pe agendă îl reprezintă negocierile privind bugetul european pentru perioada 2028–2034. România, spune el, are obiective ferme.

„Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru financiar multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici România are mai multe obiective: în primul rând ne dorim ca bugetul să fie un buget ambițios, un buget mare”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, pentru prima dată, bugetul european va include o secțiune consistentă dedicată competitivității - aproximativ 400 de miliarde de euro. România, alături de alte state membre, insistă ca aceste fonduri să fie distribuite echitabil.

„Ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute, și suntem multe țări care dorim asta, ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate astfel încât să nu creștem decalajul”, a spus șeful statului.

Despre propunerea unei clauze comune de apărare în UE

Întrebat dacă România susține ideea unei clauze comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, complementară Articolului 5 al NATO, președintele a precizat că discuția este abia la început, dar orice formă de cooperare în materie de securitate este binevenită.

„Este o discuție care abia a pornit și evident că orice formă de colaborare de securitate este binevenită, însă fundamentul sau în fine, partea cea mai importantă a apărării noastre vine din apartenența la NATO și din parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.

Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
digi24.ro
image
Noua lege a salarizării din sistemul bugetar. Indemnizația de hrană și sporul de condiții vătămătoare, eliminate
stirileprotv.ro
image
Răspunsul surprinzător al președintelui Nicușor Dan, întrebat de presă ce le va spune liderilor europeni despre criza politică din România: „Le spun mai multe în privat decât vă spun dumneavoastră public”
gandul.ro
image
Kövesi dă replica la insultele deputatei din Grecia
mediafax.ro
image
Ce sport a practicat Donald Trump când era tânăr. Puțini oameni știu că două echipe uriașe au vrut să-l recruteze
fanatik.ro
image
Ce se întâmplă cu noul lider suprem Mojtaba Khamenei, care nu a mai fost văzut dinainte de război: noi informații despre starea sa de sănătate. Cine conduce, de fapt, în Iran
libertatea.ro
image
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție similară cu cea din 1917
digi24.ro
image
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
O femeie perfect sănătoasă a cerut să fie eutanasiată pentru că este prea îndurerară de pierderea fiului ei. Va muri vineri, în Elveția
antena3.ro
image
O tânără se plânge că a dat test poligraf la interviul de angajare. "E puţin intruziv"
observatornews.ro
image
Cu ce probleme se confrunta Florina, tânăra găsită moartă într-un apartament din Sectorul 3. Nu a ucis-o iubitul octogenar!
cancan.ro
image
Presa din Rusia, despre retragerea PSD: Bolojan nu mai are susținere. Ambasadorul rus bagă bățul prin gard
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Subvenții noi în agricultură: Românii care cultivă usturoi şi cartofi primesc bani de la stat. Care este ajutorul financiar oferit fermierilor
playtech.ro
image
„Pleacă, nu mai sta la FCSB! Te lași umilit?!” Bănel Nicoliță, Marius Șumudică și Marius Aliuță, sfaturi pentru Vlad Chiricheș
fanatik.ro
image
Semnal de slăbiciune la vârful PSD. Cristian Pîrvulescu: „Sunt grupuri dispuse să renunțe la președintele partidului”
ziare.com
image
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul lui Chivu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Miza din spatele alegerilor lui Bolojan. Băieții deștepți din energie și companiile de stat – ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din Pipera a Antoniei și a lui Alex Velea. Se învârte după soare.Totul e modern și cu mult bun gust: Avem, într-adevăr, o casă din filme / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Anunț major pentru românii care cumpără fructe și legume. Ce se întâmplă în piețe
mediaflux.ro
image
„Uitați-vă la el, e și o mână divină” » Poveștile emoționante ale oamenilor lângă care a crescut Cristi Chivu: „Fie iertat, tatăl lui nu-l lăsa să facă nimic!”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Măsurile luate de Copos după scandalul izbucnit în legătură cu restaurantul Panoramic pe care îl deține în Brașov: „Intenția nu a fost să se încalce legea”. De ce au întârziat autorizațiile și ce spun autoritățile
actualitate.net
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”
click.ro
image
Motivul pentru care o britanică complet sănătoasă a cerut să fie eutanasiată. Va muri vineri, în Elveția
click.ro
image
Amza Pellea ar fi împlinit 95 de ani. Mesajul fiicei: „Tată, uneori îți simt mâna pe umeri!” Viciul care i-a scurtat zilele și cum arată mormântul lui Nea Mărin
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
Un bărbat s-a apropiat de Kate, și-a pus mâinile pe talia ei, a tras-o mai aproape și a îmbrățișat-o strâns. Reacția prințesei la încălcarea gravă de protocol
okmagazine.ro
Regina Maria și Regele Ferdinand profimedia 0676866552 jpg
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
Ce a înfuriat-o pe Anca Serea la supermarket: „Oameni buni, ce se întâmplă cu voi?”
image
Adrian Cuculis o pune la zid pe Codruța Filip după divorțul de Valentin Sanfira: „De ce să faci lucrul ăsta?”

OK! Magazine

image
Cine a fost "pofta inimii" Regelui Ferdinand, românca pe care ar fi luat-o de soție dacă nu i-ar fi fost impusă Regina Maria

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin