Nicușor Dan spune că Guvernul va funcționa eficient cu miniștri interimari. Cum apreciază preformanța lui Ilie Bolojan ca premier

Președintele Nicușor Dan a declarat din Cipru - unde participă la reuniunea informală a Consiliului European că își menține rolul de mediator și a evitat să comenteze acțiunile partidelor în contextul tensiunilor dintre PNL și PSD.

Întrebat dacă o eventuală moțiune de cenzură depusă rapid de PSD ar putea calma sau amplifica tensiunile politice, Nicușor Dan a refuzat să se pronunțe.

„Nu vreau să mă pronunț pe acțiunile fiecăruia dintre partide”, a spus șeful statului, adăugând ulterior: „Este... orice aș spune ar fi părtinitor pentru unul sau pentru celălalt și vreau să-mi păstrez statutul de mediator, dacă e de folos la un moment dat”.

Despre ruptura dintre PNL și PSD: „Tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”

În contextul în care PNL a anunțat că nu va mai face alianță cu PSD, după ce social-democrații și-au retras miniștri, președintele a evitat să intre în scenarii politice, dar a remarcat o schimbare de atmosferă.

„Sunt foarte multe scenarii și nu vreau să intrăm în ele acum, dar apreciez... ceea ce apreciez e că cel puțin din ce am perceput eu, tonul discuțiilor s-a mai calmat puțin”, a afirmat Nicușor Dan.

Despre performanța lui Ilie Bolojan: „M-aș plasa într-o parte sau în alta”

Întrebat dacă Ilie Bolojan a performat în funcția de premier, având în vedere că în urmă cu aproape un an îl susținea ca soluție împotriva risipei și populismului, șeful statului a refuzat să ofere o evaluare:

„Dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta și vreau să-mi păstrez statutul de mediator”.

Mesaj pentru liderii europeni: România își păstrează direcția europeană

Președintele a precizat că va transmite partenerilor europeni același mesaj pe care l-a comunicat și publicului din România: continuitate și stabilitate în marile proiecte strategice.

„Că România păstrează direcția europeană, că avem patru partide pro-occidentale care doresc să păstreze asta, că pentru noi SAFE, OECD... OECD, SAFE și PNRR sunt extrem de importante și pe asta există consens”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că instituțiile funcționează și că România își va continua parcursul asumat:

„Instituțiile funcționează și într-o formă sau alta, România își va continua drumul la care s-a angajat”.

Consultări politice săptămâna viitoare

Președintele a anunțat că va avea o intervenție sau o acțiune publică în perioada următoare, fără a oferi detalii.

„O să vă anunț. O să vă anunț, sigur se va întâmpla ceva săptămâna viitoare cu participarea mea, dar o să vă anunț”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă guvernul cu miniștri interimari va funcționa eficient, președintele a răspuns scurt:

„Da”.

În final, șeful statului a fost întrebat ce le va spune liderilor europeni despre responsabilitatea pentru criza politică din România.

„În privat voi spune mai multe decât vă spun dumneavoastră public”, a răspuns Nicușor Dan, fără a continua ideea în fața presei.

Despre participarea la reuniunea informală a Consiliului European

Aflat în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European, președintele Nicușor Dan a detaliat principalele subiecte aflate pe agenda discuțiilor dintre liderii europeni. Șeful statului a subliniat că România are interese clare în ceea ce privește competitivitatea, prețurile la energie și viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene.

„După aceea continuarea discuțiilor pe competitivitate, cum să facem să avem o adevărată piață unică și pentru că ăsta este lucrul cel mai important. Cum facem să avem să scădem prețurile la energie în Uniune, deci în România, asta și pentru consumatorii casnici și pentru industrie”, a explicat președintele.

Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante puncte de pe agendă îl reprezintă negocierile privind bugetul european pentru perioada 2028–2034. România, spune el, are obiective ferme.

„Și subiectul cel mai important, o discuție pe viitorul cadru financiar multianual, adică banii europeni din 2028-2034. Și aici România are mai multe obiective: în primul rând ne dorim ca bugetul să fie un buget ambițios, un buget mare”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, pentru prima dată, bugetul european va include o secțiune consistentă dedicată competitivității - aproximativ 400 de miliarde de euro. România, alături de alte state membre, insistă ca aceste fonduri să fie distribuite echitabil.

„Ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajute, și suntem multe țări care dorim asta, ne dorim ca acești bani pe competitivitate să ajungă și la companiile din țările mai puțin dezvoltate astfel încât să nu creștem decalajul”, a spus șeful statului.

Despre propunerea unei clauze comune de apărare în UE

Întrebat dacă România susține ideea unei clauze comune de apărare la nivelul Uniunii Europene, complementară Articolului 5 al NATO, președintele a precizat că discuția este abia la început, dar orice formă de cooperare în materie de securitate este binevenită.

„Este o discuție care abia a pornit și evident că orice formă de colaborare de securitate este binevenită, însă fundamentul sau în fine, partea cea mai importantă a apărării noastre vine din apartenența la NATO și din parteneriatul strategic cu Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.