Ce se întâmplă după demisiile miniștrilor PSD. Un politolog avertizează asupra unei „crize instituţionale” și explică scenariile ieșirii din blocaj

Demisiile miniștrilor PSD - care vin după ce partidul a retras oficial sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan - au împins scena politică într-o nouă etapă de tensiune. Mișcarea deschide o perioadă de instabilitate în care soluțiile depind fie de o reconfigurare rapidă a majorității, fie de o intervenție a forțelor parlamentare care până acum au stat în afara jocului guvernamental.

Profeasorul Cristian Pîrvulescu. FOTO SNSPA
Politologul Cristian Pîrvulescu avertizează că situația nu este una accidentală, ci expresia unei „crize instituţionale” generate de modul în care funcționează actuala coaliție, potrivit News.ro.

PSD: „Premierul nu mai are legitimitate democratică”

Social-democrații susțin că retragerea miniștrilor marchează pierderea majorității parlamentare de către premier, ceea ce îi anulează „legitimitatea democratică de a exercita funcţia de conducere a Guvernului României”. PSD afirmă însă că este dispus să participe la formarea unui nou executiv proeuropean, fie cu un premier politic, fie cu unul tehnocrat.

Pîrvulescu: o coaliție „greșit programată” și un premier cu puteri excesive

Politologul Cristian Pîrvulescu, profesor la SNSPA, subliniază că tensiunile actuale sunt consecința modului în care legislația secundară a redefinit rolul premierului. 

 „Această coaliţie nu funcţionează în mod normal pentru că de la început a fost greşit programată”, spune profesorul.

Cristian Pîrvulescu compară modelul actual cu cel al guvernării CDR, unde premierul acționa ca mediator, și cu perioada în care modificările legislative au permis șefului Executivului să decidă unilateral în lipsa consensului, o schimbare pe care o consideră incompatibilă cu logica unei coaliții.

Scenarii pentru ieșirea din criză

Potrivit lui politologului, PSD și PNL mizează pe strategii diferite: social-democrații invocă procedurile constituționale, în timp ce liberalii se bazează pe lipsa unei majorități alternative. Totuși, avertizează Cristian Pîrvulescu, premierul nu poate evita la infinit Parlamentul: „Ilie Bolojan nu poate să rămână fără vot de încredere din Parlament”.

Printre variantele posibile de „rezolvare rapidă” identificate de Cristian Pîrvulesc:

Un premier tehnocrat, care ar putea debloca situaţia fără a epuiza termenul maxim de 45 de zile.

O moțiune de cenzură, soluție rapidă, dar cu costuri politice pentru PSD, deoarece ar implica o colaborare cu AUR.

AUR, „arbitrul puterii”

Cea mai delicată consecință a crizei este, în opinia lui Cristian Pîrvulescu, faptul că partidele extremiste au ajuns să dețină un rol decisiv în formarea majorității.

„Cei care au devenit arbitri puterii în România [...] sunt cei de la AUR”, spune profesorul, subliniind că orice vot de încredere depinde acum de sprijinul acestora. Politologul critică disponibilitatea unor partide democratice de a lua în calcul colaborarea cu AUR, inclusiv poziționările recente ale USR.

Deși miniștrii Partidului Social Democrat rămân în funcție până la publicarea decretelor de eliberare, aceștia nu vor mai participa la ședințele de guvern. În acest context, decizia finală se mută în Parlament, unde, după cum rezumă politologul, „Votul de încredere din Parlament nu poate fi făcut decât cu sprijinul AUR. Punct”.

Cine vor fi titularii posturilor lăsate libere

Amintim că premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 23 aprilie, că va trimite demisiile și propunerile de înlocuire la Cotroceni, astfel încât în cel mai scurt timp activitatea Executivului să intre în grafic:

Ministerul Muncii-Dragoș Pîslaru (actual titular la Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății-Cseke Attila (Ministerul Dezvoltării);

Ministerul Agriculturii-Tanszos Barna (vicepremier);

Ministerul Justiției-Cătălin Predoiu (Ministerul Afacerilor Interne);

Miniserul Energiei-Ilie Bolojan (prim-ministru);

Ministerul Transporturilor-Radu Miruță (Ministrul Apărării Naționale);

În locul vicepremierului Marian Neacșu va fi numită Oana Gheorghiu, la rândul său vicepremier.

