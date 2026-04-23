Expresia plină de curtoazie adresată premierului Bolojan de un ministru PSD atunci când și-a scris demisia din guvern

Dintre miniștrii PSD care au demisionat joi, 23 aprilie, doar Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a transmis și un mesaj adresat premierului Ilie Bolojan la finalul cererii.

„Vă rog să primiți, domnule Prim-Ministru, expresia deosebitei mele considerații”, este mesajul lăsat de Ciprian Șerban.

Ulterior, la Parlament, acesta le-a declarat jurnaliștilor că „dincolo de orice luptă politică, în exercitarea atribuțiilor trebuie să păstrăm o urmă de decență”.

Întrebat cum a fost relația cu premierul Bolojan în tot acest timp, Ciprian Șerban a transmis: „A fost în regulă. Sunt sincope în orice colaborare. Per total a fost bine.”

Miniștrii PSD și-au dat joi, la ora 14.00, demisiile din Guvernul condus de Ilie Bolojan.

Social-democrații au deținut șase portofolii în Guvern: Transporturi – Ciprian Șerban, Agricultură – Florin Barbu, Energie – Bogdan Ivan, Sănătate – Alexandru Rogobete, Justiție – Radu Marinescu și Muncă – Florin Manole.

Ulterior, secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că și-a semnat și el demisia.

Cine vor fi titularii posturilor lăsate libere

Ministerul Muncii-Dragoș Pîslaru (actual titular la Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene)

Ministerul Sănătății-Cseke Attila (Ministerul Dezvoltării);

Ministerul Agriculturii-Tanszos Barna (vicepremier);

Ministerul Justiției-Cătălin Predoiu (Ministerul Afacerilor Interne);

Miniserul Energiei-Ilie Bolojan (prim-ministru);

Ministerul Transporturilor-Radu Miruță (Ministrul Apărării Naționale);

În locul vicepremierului Marian Neacșu va fi numită Oana Gheorghiu, la rândul său vicepremier.