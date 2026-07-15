Deputatul Mihai Ghigiu (PSD): „Nu vom avea nicio alianță sau înțelegere cu AUR”

După ce George Simion a cerut public funcția de președinte al Senatului în schimbul unei eventuale susțineri pentru învestirea unui nou guvern, PSD respinge categoric orice scenariu de colaborare cu AUR. Într-un interviu acordat „Adevărul”, deputatul Mihai Ghigiu, membru al Consiliului Politic Național al PSD, afirmă că partidul nu va încheia nicio alianță sau înțelegere cu AUR. Totuși, social-democratul nu exclude posibilitatea unor discuții individuale cu parlamentari aleși pe listele formațiunii conduse de George Simion.

Parlamentarul social-democrat consideră că ieșirea din criza politică depinde, în primul rând, de disponibilitatea partidelor de a renunța la liniile roșii pe care și le-au impus în ultimele săptămâni. În opinia sa, negocierile sunt îngreunate inclusiv de lipsa unei poziții clare din partea PNL cu privire la formula de guvernare pe care o dorește, ceea ce face dificilă evaluarea șanselor de refacere a coaliției. Deputatul respinge și scenariul unei rotative de guverne minoritare, fiind de părere că o astfel de soluție ar genera instabilitate politică.

În privința noii legi a salarizării, asumată de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Ghigiu avertizează că proiectul aflat în discuție ar avea un impact bugetar de aproximativ 8 miliarde de lei pe an, fără să răspundă așteptărilor principalelor categorii profesionale.

Adevarul: Cum vedeți ieșirea din actuala criză politică?

Mihai Ghigiu: Cred că, în primul rând, ar trebui să vedem partidele renunțând un pic la pozițiile, să zic așa, intransigente, de tipul „nu vrem să facem alianță cu X sau cu Y”, și să dea dovadă de mai multă maturitate. Cred că acesta este primul pas dacă vrem să ne gândim la orice soluție de ieșire din criză. Altfel, atâta timp cât fiecare rămâne strict pe poziție, „eu nu fac alianță cu PSD” sau „eu nu fac decât dacă sunt primul la rotativă”, nu cred că asta ne poate duce la o soluție.

Deci cred că este nevoie de flexibilitate din partea partidelor politice și cred că este nevoie de un pic de analiză plecând de la situația economică a României și nu neapărat de la interesele de partid. Variante sunt câteva, din punctul meu de vedere, dar trebuie să plecăm de la aceste precondiții, ca să le spun așa, respectiv dorința tuturor partidelor de a ieși din această criză.

În acest moment, de care variantă suntem mai aproape? De o refacere, într-o formă edulcorată, a fostei coaliții sau de o rotativă a unor guverne minoritare, scenariu despre care s-a vorbit în ultimele zile?

E o întrebare complicată la care, sincer, nu știu exact cum să vă răspund, dintr-un simplu motiv. Uitându-mă la colegii de la PNL, cel puțin, mi-e foarte greu să văd o constantă în declarațiile lor.

Atâta timp cât nu există o consecvență în declarațiile pe această temă, mi-e greu să spun că refacerea coaliției are șanse sau că vom avea guverne minoritare. Mie, personal, ideea de a avea guverne minoritare care să se rotească unul după altul mi se pare puțin serioasă. Știm cu toții cum funcționează inclusiv administrația în România. Practic, la fiecare câteva luni o să avem o pauză de o lună până se așază noul titular de portofoliu. Deci cred că această variantă cu micro-rotative este cel puțin neserioasă. Asta este părerea mea.

Va vota PSD proiectele de lege asumate prin PNRR?

PSD, bineînțeles, va vota proiectele de lege în măsura în care forma lor satisface nevoile cetățenilor pe care îi reprezentăm în Parlament.

Vă dau un exemplu cât se poate de concret. Eu sunt președintele Comisiei pentru Învățământ. Pentru că nu știu cum va arăta legea pe care o va iniția noul ministru interimar, Denis Pîslaru, dacă va arăta precum ceea ce am văzut în spațiul public la un moment dat, atunci, spre exemplu, PSD nu poate vota legea salarizării în formatul respectiv.

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Dar dacă vom avea acele proiecte, bineînțeles, este dreptul suveran al Parlamentului să le dezbată, să facă amendamente, să caute majorități pentru acele amendamente și, în măsura în care legile vor avea o formă care să ofere, în primul rând, echitate, cred că acesta este cuvântul de bază, și, în al doilea rând, să aducă o îmbunătățire a situației existente, le vom vota.

Adică, haideți să luăm legea salarizării. Dacă plecăm de la situația în care, în momentul în care adoptăm o nouă lege a salarizării, vom primi 50 de milioane de la Uniunea Europeană sau vom pierde 750 de milioane dacă nu o facem, dar ea are un impact, cel puțin din declarațiile premierului demis, de aproximativ 8 miliarde de lei pe an sau chiar mai mult și produce o nemulțumire generală, nu văd care este avantajul acestei legi în această formă. Practic, an de an, bugetul va suporta 8 miliarde de lei în plus, iar toate categoriile sociale sunt nemulțumite.

Totuși, acești bani vor ajunge la cineva, nu se duc în neant.

Banii aceștia, cu siguranță, se duc undeva. Mi-e foarte greu să fac foarte multe analize pe un proiect despre care nu știu cum va arăta.

Dar vă dau exemple din zona mea, cea a educației. Eliminarea indemnizației de dirigenție, care oricum nu este stimulativă pentru cadrele didactice să facă aceste ore de dirigenție, să stea de vorbă cu părinții, să se ocupe de bursele sociale și de foarte multă birocrație, înseamnă că nimeni nu va mai dori să fie diriginte.

Sau avem reducerea sporului pentru cei care desfășoară activități în zone izolate. Sau reducerea sporului pentru cei care predau simultan la două sau trei clase. Cine se va mai duce să predea în acele condiții? Adică vorbim despre o realitate, nu despre lucruri abstracte.

Partidul Social Democrat nu poate vota o astfel de lege în această formă. Dar, bineînțeles, în momentul în care vom avea acest proiect în Parlament, pentru că este sarcina Guvernului, chiar dacă este un Guvern interimar, să vină cu un proiect, îl vom dezbate, îl vom modifica prin amendamente și, în măsura în care vom ajunge la o formă care să răspundă nevoilor reale ale societății, Partidul Social Democrat va vota aceste proiecte.

Nu avem ceva împotriva proiectelor, ci împotriva unor proiecte pe care încă nu le avem sau împotriva unor proiecte care nu vin să rezolve situația. Dacă proiectul vine doar să bifeze un jalon, nu va avea sprijinul nostru.

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George Simion a lansat în ultimele zile ideea că ar putea discuta cu PSD despre o eventuală susținere, în schimbul șefiei Senatului. Sunteți dispuși să aveți discuții cu AUR pentru susținerea unui guvern social-democrat?

Din câte știu eu, și am fost la toate ședințele pe care conducerea partidului le-a avut, decizia este că nu vom avea o alianță și nici o înțelegere cu AUR.

În măsura în care președintele Nicușor Dan va decide să dea mandatul candidatului propus de Partidul Social Democrat, vom încerca, bineînțeles, în mod democratic, să negociem cu toți parlamentarii care își doresc să avem un guvern cu puteri depline. Dar între a negocia cu parlamentarii și a negocia cu George Simion este o mare diferență.

Am văzut însă că la AUR pare că funcționează disciplina de partid, deci probabil că nu vom vedea voturile AUR venind spre un guvern Grindeanu. Dar asta vor trebui să le explice colegii de la AUR propriului electorat.

Pentru că, în momentul de față, indirect, prin această atitudine, cei de la AUR țin în funcție Guvernul Bolojan, demis în urmă cu două luni și ceva. Le place sau nu, pentru că am văzut că sunt foarte deranjați de acest aspect, dar este o realitate. Guvernul Bolojan este astăzi în funcție cu voturile sau, mă rog, cu sprijinul direct ori indirect al AUR.

Iar dacă sunt interesați să preia funcția de președinte al Senatului, cred că ar trebui să poarte această negociere cu Ilie Bolojan, pentru că pare că, informal cel puțin, există o înțelegere între AUR și PNL.