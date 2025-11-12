search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Cinci zile pentru depunerea candidaturilor la funcția de primar general al Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Începând de miercuri, 12 noiembrie 2025, partidele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot depune oficial dosarele de candidatură pentru funcția de primar general al Municipiului București, dar și pentru Consiliul General.

Alegeri pentru Primăria Capitalei FOTO: Shutterstock
Alegeri pentru Primăria Capitalei FOTO: Shutterstock

Partidele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot depune oficial dosarele de candidatură pentru funcția de primar general al Municipiului București, începând de miercuri, 12 noiembrie.

Documentele se depun la Biroul Electoral Municipal București, în intervalul orar stabilit de instituție, până la termenul-limită anunțat de autorități.

Dosarele trebuie să conțină toate actele prevăzute de legislația electorală, inclusiv lista susținătorilor și declarațiile de avere și interese.

Pentru a se putea înscrie în cursa pentru Primăria București 2025, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale:

  • să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
  • să fi împlinit vârsta de 23 de ani până la data alegerilor;
  • să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiuni intenționate;
  • să depună o declarație de acceptare a candidaturii, o declarație de avere și interese, precum și listele de susținători – minimum 1% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale ale municipiului;
  • să nu ocupe o funcție incompatibilă cu cea de primar, conform legislației în vigoare.

Potrivit calendarului stabilit de Guvern, în 17 noiembrie 2025 este încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor , care trebuie să rămână definitive până în 23 noiembrie. 

Campania electorală va începe în 22 noiembrie, iar în 2 decembrie este programată tipărirea buletinelor de vor.

În 6 decembrie se încheie campania electorală, iar alegerile vor avea loc în 7 decembrie. 

  Conform datelor Autorității Electorale Permanente, în noiembrie 2024 erau înscriși 1.786.929 de alegători pe listele electorale permanente din Municipiul București.  

Candidații anunțați pentru Primăria Capitalei

Până la această dată, și-au anunțat oficial candidatura următoarele persoane:

  • Daniel Băluță (PSD) – primar al Sectorului 4;
  • Ciprian Ciucu (PNL) – primar al Sectorului 6;
  • Cătălin Drulă (USR) – fost ministru al Transporturilor;
  • Ana Ciceală (SENS și URS.PDF) – fost consilier general, activistă pentru protecția mediului și responsabilitate civică;
  • Anca Alexandrescu (independent) – jurnalistă și realizatoare TV, susținută de AUR și PNȚCD;
  • Dan Trifu (independent) – vicepreședintele fundației Eco-Civica;
  • Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli, independent) – influencer și fost consilier parlamentar SOS;
  • Vlad Dan Gheorghe (independent) – fost europarlamentar, jurist și activist civic.

Lista rămâne deschisă până la 17 noiembrie 2025, termenul limită pentru depunerea candidaturilor.

