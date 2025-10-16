search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Politică
Cătălin Drulă: „Eu îmi doresc să fiu primar, nu mă interesează altă funcţie / Nu mă place deloc domnul Grindeanu"

Cătălin Drulă a declarat joi, la Europa FM, că își dorește să fie primar al Capitalei și că nu îl interesează altă funcție, explicând astfel că nu i-ar face concurență lui Nicușor Dan dacă ar câștiga Primăria Municipiului București. Deputatul USR a mai mărturisit că nu vede „o aliniere cu PSD-ul în niciun fel”. 

Întrebat dacă eventuala câștigare a alegerilor pentru Primăria Generală l-ar transforma în principalul rival al lui Nicuşor Dan, dat fiind că ar deveni al doilea cel mai votat politician din România după președinte, Cătălin Drulă a răspuns:

„Absolut nu. Eu îmi doresc să fiu primar, nu am ambiţii, nu mă interesează altă funcţie. Mă interesează o funcţie executivă, nu o funcţie de reprezentare. Am o pasiune pentru oraşul ăsta, pentru dezvoltarea lui, pentru îmbunătăţirea siguranţei rutiere, a spaţiilor publice. Mă lupt de 15 ani de zile, am fost cu Nicuşor Dan prin marşuri”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă a mărturisit că l-a cunoscut pe Nicuşor Dan în campania din 2012:

„Avem o istorie veche împreună şi un respect reciproc. Eu doresc să fac lucruri pentru oraşul ăsta şi da, cel care este primar la Capitală, trebuie să aibă mai multă putere în sens pozitiv, adică bugetul să fie acolo pentru a realiza aceste proiecte mari ale oraşului, să fie coerenţă”.

Deputatul USR  a fost întrebat dacă mai este favoritul preşedintelui Nicuşor Dan.

„Este o relaţie de respect între noi şi de proiect comun. Pe mine mă aleg, dacă mă aleg, bucureştenii şi la fel cu orice candidat”, a spus el.

„Și-ar dori ca eu să pot să continui”

Cătălin Drulă a mai afirmat că a avut cu Nicușor Dan „o discuţie serioasă despre această candidatură şi despre proiectele pentru Bucureşti”.

„Cred că am această susţinere şi că şi-ar dori ca eu să pot să continui”, a mai spus Drulă, convins că Nicuşor Dan l-ar vota pe el.

În aceeași emisiune, Cătălin Drulă a mai spus ar vrea să aibă susţinerea liberalilor în  candidatura pentru Primăria Capitalei.

„Eu mi-aş dori să am susţinerea PNL în această candidatură, cred că sunt argumente foarte bune pentru asta. USR e partidul care a luat 200.000 de voturi”, a declarat Cătălin Drulă, amintind că USR a obținut în București dublu rezultatelor înregistrate de liberali la alegerile parlamentare.

Deputatul USR consideră că „e benefic pentru oraş să fie cineva care a fost mai apropiat de viziunea președintelui Nicuşor Dan, care nu a susţinut la ultimele alegeri un alt candidat”.

„Noi n-avem niciun primar de sector, în momentul de faţă, am avea primarul general, colaborăm şi cu primarii de la PNL şi cu domnul Ciucu şi cu domnul Tuţă şi cu toţi ceilalţi primari, dar pe baze foarte clare”, a mai spus Drulă.

Parlamentarul a mai mărturisit că și-ar dori o susţinere mai largă pentru candidatura sa, dar și că nu vede „o aliniere cu PSD-ul în niciun fel şi, într-un moment de sinceritate care-s mai rare la el, şi domnul Grindeanu spunea, pe la începutul lunii iulie, că nu vede această aliniere”.

Referindu-se la Grindeanu, a adăugat:

„Eu cred că ar prefera ca USR-ul să nu existe, domnul Grindeanu, pentru că reprezentăm idei destul de opuse (...) Cred că nu mă place deloc domnul Grindeanu. Suntem la polul opus al valorilor şi principiilor¬.

Politică

