Elena Lasconi, George Simion și Nicolae Ciucă au publicat, de-a lungul timpului, pe Internet, imagini cu ei în copilărie și adolescență. Și ceilalți candidați la alegerile prezidențiale au păstrat amintiri prețioase din vremea în care politica nu le ocupa atât timp ca în prezent.

Elena Lasconi a publicat în ultimii ani pe pagina sa de Facebook, mai multe fotografii de familie, din copilăria și adolescența sa. Unul dintre portretele sale datează din 1987, din vremea adolescenței sale.

„Mă gândeam "Oare ce făceam eu în '87?". Am găsit o poză de atunci și brusc mi-am amintit că "permanentul" era rege și eu nu puteam să spun pas. Enjoy! Loooveee!”, a scris Elena Lasconi, pe pagina sa de Facebook.

Nicolae Ciucă, ipostază rară din anii de liceu

Nicolae Ciucă și-a amintit și el de anii săi de școală, despre care a relatat într-o postare pe pagina sa de Facebook, însoțită de fotografie alături de colegii săi de la Liceul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova.

„Rezultatele foarte bune obținute de elevii colegiilor naționale militare la examenul de bacalaureat m-au făcut să-mi amintesc cu nostalgie de perioada pe care am petrecut-o în liceu, de colegii alături de care am trăit momente deosebite și de profesorii care au reușit să își pună amprenta asupra noastră. A fost o perioadă în care am reușit să leg cele mai strânse prietenii și, totodată, să-mi schițez drumul căruia avea să-i dau contur cu fiecare experiență pe care am avut-o în toți acești ani”, transmitea fostul premier.

George Simion a publicat și el fotografie din anii copilăriei sale, pe pagina sa de Facebook. „Ăsta micu' vă pupă. Nu a uitat nimic din ce l-au învățat bunicii și va face tot să facă dreptate pentru România!”,a transmis acesta, în mesajul alăturat uneia dintre ele, cu ocazia zilei de 1 iunie.

Câteva imagini cu Mircea Geoană în tinerețea sa au fost publicate de-a lungul timpului pe paginile de socializare.

Wowbiz a publicat o imagine din tinerețea lui Marcel Ciolacu, în urmă cu 22 de ani, când acesta își ținea în brațe fiul, nou-născut. La acea vreme actualul premier era consilier local în municipiul Buzău.

Fotografiile cu Diana Șoșoacă în copilărie au fost prezentate într-un reportaj publicat de pe pagina publicației femeide10.ro. „Cu toate că nu par, am rămas un copil în adâncul sufletului meu”, relata atunci Diana Șoșoacă.