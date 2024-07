Profil de candidat: Elena Lasconi, ascensiunea în politică a fostei jurnaliste, marcată de cearta cu fiica sa pe „familia tradițională”

După două decenii și jumătate în presă, Elena Lasconi a intrat în politică, devenind primar în Câmpulung. În 2023, cariera sa în politică a fost umbrită de acuzațiile fiicei sale, pe subiectul „familia tradițională”, însă momentul controversat a fost lăsat trecutului, în fața planurilor ambițioase de a deveni noul președinte al României.

Elena Lasconi (52 de ani), candidata Uniunii Salvați România la alegerile pentru funcția de președinte al României, este cunoscută românilor ca fostă jurnalistă la ProTV, cu o experiență în presă de două decenii și jumătate.

Din 2020, Elena Lasconi a devenit primar al municipiului Câmpulung (județul Argeș), iar în luna iunie 2024 și-a adăugat alte trei performanțe politice în CV: a fost realeasă în funcția de primar al municipiului Câmpulung, cu 27.500 de locuitori, a fost alesă președinte al Uniunii Salvați România și a fost desemnată candidat al USR la alegerile pentru funcția de președinte al României.

În toamna anului 2023, cariera politică a fostei jurnaliste Elena Lasconi părea să se îndrepte spre abis, în urma unui scandal în familie. Elena Lasconi fusese desemnată de USR să deschidă lista candidaților pentru alegerile europarlamentare, însă a decis să renunțe la candidatură după ce a fost „atacată” chiar din sânul familiei sale.

Atacată dur de fiica sa, pe tema votului la Referendum

Într-un interviu la Primanews, Elena Lasconi a declarat că a votat „Da” la referendumul pentru familia tradițională din 2018.

„Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat. Eu nu am nimic împotriva persoanelor de acelaşi sex, dar nu văd de ce aş milita pentru căsătoria dintre persoanele de acelaşi sex. Nu am nicio problemă cu relaţiile lor atât timp cât nu-i afectează pe cei din jur”, arăta primarul municipiului Câmpulung Muscel.

Declarația Elenei Lasconi a stârnit controverse, însă subiectul a luat amploare după ce fiica sa, Oana, în vârstă de 32 ani, a reacționat dur pe rețelele de socializare.

„Sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie. Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore”, a transmis Oana Lasconi, pe pagina sa de Instagram.

Poziția Elenei Lasconi, dar și reacția vehementă a fiicei sale, care se declarase susținătoare a drepturilor minorităților sexuale LGBTQ+, au stârnit numeroase reacții în spațiul public și au făcut ca aceasta să fie retrasă de pe lista candidaților USR la europarlamentare.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu le-a criticat pe ambele protagoniste ale scandalului, arătând că au avut atitudini teatrale pentru a câștiga notorietate.

„Cinismul celor două este formidabil! Mamă și fiică. Profită ambele în mod jegos, că așa a zis fata la un moment dat, această atitudine homofobă jegoasă. Eh, în mod jegos profită amândouă una de alta în scop de afirmare politică”, declara, în noiembrie 2023, Cristian Tudor Popescu în emisiunea CAP la CAP, realizată de Anca Simina, pe canalul de YouTube Recorder Talks.

Amintiri din copilăria din Hațeg

Elena Lasconi s-a născut în 20 aprilie 1972, în orașul Hațeg din Hunedoara, o localitate cu 9.000 de locuitori.

În anii ‘70, ai copilăriei sale, orașul Hațeg era un centru turistic cunoscut din vestul României, fiind apropiat de munții Munții Retezat și numeroasele atracții istorice și monumente ale naturii din Țara Hațegului.

Abatoarele, fabricile de conserve și gemuri, o fabrică de bere și întreprinderile forestiere de la Hațeg asigurau economia zonei, mai puțin industrializată ca restul orașelor din Hunedoara, însă Elena Lasconi mărturisea că provine dintr-o familie modestă care se străduia să supraviețuiască lipsurilor din regimul Ceaușescu.

„Până la șapte ani, am trăit într-o sărăcie mare. Bunica ne dădea pâine pe care o dădea la porci fiindcă nu aveam ce să mâncăm. Ne spunea că pâinea o să ne ajute să facem sânge grupa zero şi să fim sănătoşi”, relara Elena Lasconi, în timpul filmărilor din 2015, pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!“ difuzată la Pro TV.

Cum și-a început cariera în presă

Elena Lasconi a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Sabin Dragoi” din Deva, în prezent Colegiul Național „Regina Maria” din Deva, unul dintre cele mai bune licee din județul Huendoara, în ce privește performanțele obținute de elevi.

Primul loc de muncă în presă a fost la un post de radio din Hațeg, unde a lucrat doi ani, potrivit relatărilor sale, apoi și-a câștigat locul de prezentatoare la ProTv Deva.

„Din 1996 și până în martie 2020, ca angajat al Știrilor PROTV, am fost reporter, realizator și moderator TV, producător, corespondent de război, prezentator, trainer, dar și sales manager (2004-2005). Ca jurnalist al Știrilor PROTV am desfășurat următoarele activități: documentare știri, reportaje, campanii, filmare pe teren, redactare știri, reportaje, campanii, participare editare imagini și prezentare”, se arată în CV-ul acesteia, publicat pe site-ul Primăriei Câmpulung.

În 2020, Elena Lasconi a renunțat la munca în televiziune pentru a se dedica politicii și administrației locale.

Un an mai târziu a devenit primar al municipiului Câmpulung. Potrivit declarației sale de avere din 2024, deține împreună cu soțul ei, Cătălin Georgescu, mai multe terenuri intravilane și agricole în Câmpulung și în localitatea Scornicești - faimoasă ca loc de naștere a lui Nicolae Ceaușescu -, dar și o casă în Câmpulung și trei apartamente în București.