Avertismentul unui sociolog: „Cod roșu de explozie socială. Alegerile din Capitală se pot transforma într-un test major al rezilienței democratice”

Sociologul Remus Ștefureac, director Inscop Research, lansează un avertisment cu privire la percepția socială negativă a românilor. El punctează că este „cod roșu de explozie socială”, în pragul alegerilor pentru Primăria Capitalei, susținând că datele ar putea fi mult mai grave.

Remus Ștefureac, fondator și director Inscop Research, prezintă mai multe date cu privire la percepția românilor, indicând pericolul unui „cod roșu de explozie socială”.

„- 70% dintre români cred că legea NU este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii.

- 75% consideră că succesul unora este rezultatul unui sistem corupt sau nedrept.

- 50% spun că principala problemă a României este corupția care amplifică nedreptățile din societate.

- 75% cred că cei care reușesc în România nu sunt neaparat cei mai capabili, ci cei mai conectați.

- 70% apreciază că sistemul în România este construit astfel încât să te țină pe loc.

- 60% simt că alții au fost ajutați pe nedrept în timp ce ei au fost ignorați.

- 70% spun că statul poartă o mare parte din vină pentru situația lor actuală”.

„Este o percepție catastrofală, un foc imens pe care acum, în pragul iernii, se toarnă gaz cu conducta. O conductă politică pe care circulă, ceea ce românii percep ca fiind privilegii inacceptabile reprezentate sub forma locurilor de muncă la stat pentru cei cu pile și familiile lor, sub forma unor pensii și salarii supradimensionate în raport cu nivelul de toleranță al țării, sub forma aranjamentelor clientelei politice”, avertizează Remus Ștefureac.

Sociologul ridică problema efectelor ultimelor decizii CCR în societate. „O eventuală explozie sociala va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României”, mai spune Ștefureac:

„Nu este specializarea mea să discut despre legalitatea deciziilor CCR sau despre conținutul normelor aplicabile pentru reducerea numărului de angajați din administrație. Nu mă pricep și nu le comentez esența juridică. Banuiesc că diverse decizii ale autorităților de drept sunt corecte legal și constituțional. Eu ridic însă problema efectelor în societate. Iar consecințele ar putea deveni de necontrolat. O eventuală explozie sociala va ridica un val uriaș de ură în populație care va fi călărit ușor de orice actor ostil ultra-radical care dorește subminarea strategică a României, distrugerea regimului democratic și chiar preluarea controlului asupra țării. Deocamdată, politicul trubadur pare ca trimite vesel soldații în garnizoană, tocmai când războiul hibrid este pe cale să devină mai dur ca niciodată”.

Remus Ștefureac mai spune că „ne poate lovi, mult mai repede decât ne închipuim, o furtună istorică din mijlocul căreia, un Georgescu sau un Simion ni se vor părea simple baloane de încercare lansate de unii la ruleta rusească sau în jocul de barbut politic local”.

Alegerile din Capitală se pot transforma într-un test major al rezilienței democratice, punctează sociologul:

„Să dea Dumnezeu să mă înșel, furtuna detectată de instrumentele de alertă să își piardă din intensitate, iar focul să nu devină rug. Doamne ajută ...

P.S. Alegerile de la București, care vor avea loc peste doar 45 zile, se pot transforma, dintr-un test major al rezilienței democratice, în paratrăsnetul nefericit al unei furtuni violente în societate de care vor profita cei mai radicali dintre radicali”.