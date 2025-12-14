search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Ministrul Justiției, contactat de Bolojan după documentarul Recorder. Ce i-a cerut premierul

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a informat, duminică seară, că premierul Ilie Bolojan a propus formarea unui grup de lucru pentru a analiza situația prezentată în documentarul Recorder privind funcționarea sistemului judiciar și posibile modificări legislative.

Ministrul Justiției Radu Marinescu FOTO Daniel Guță / Adevărul
Ministrul Justiției Radu Marinescu FOTO Daniel Guță / Adevărul

„Domnul președinte Nicușor Dan nu m-a contactat până în momentul de față. În schimb, după ce a părut materialul Recorder, domnul prim-ministru Ilie Bolojan m-a contactat pentru a constitui un grup de lucru, de analiză a criticilor aduse legislației de organizare a sistemului judiciar, în cadrul acelui material. Grupul de lucru trebuie să constate dacă legislația are anumite aspecte care să fie îmbunătățite sau modificate. Premierul a invocat faptul că documentarul ridică niște probleme cu privire la funcționalitatea sistemului judiciar, și că acestea ar trebui să fie verificate și analizate, pe linia de competență pe care o avem noi, adică de inițiativă legislativă”, a declarat Radu Marinescu pentru Gândul.

Ministrul Justiției a explicat ce presupune grupul de lucru propus de premier.

„Grupul de lucru, în viziunea premierului, este un grup alcătuit din specialiști din cancelaria dânsului, ai Ministerului Justiției, din profesioniști magistrați, care să analizeze problemele care s-au invocat public cu privire la legislația de organizare a sistemului judiciar. Nu am fixat chestiuni punctuale, concrete. Urmează să se constituie acest grup de lucru”, spune Radu Marinescu.

El a explicat și cum vede scandalul actual din Magistratură și cum ar putea acesta să afecteze procesul de justiție.

„Este evident că sunt probleme și este clar că aceste tensiuni trebuie să fie clarificate. Trebuie văzut dacă sunt chestiuni punctuale care vizează probleme invocate de unii magistrați în privința persoanei lor, sau sunt probleme de ordin structural, care pot fi rezolvate la nivel general, legislativ.

Eu sper ca procesul de justiție să nu fie afectat. Puterea Judecătorească și Magistratura se autoguvernează în conformitate cu actualele legi ale Justiției, iar mecanismele sunt interne, prin alegerea CSM, prin mecanismele de selecție pentru promovare, pentru conducerile instanțelor. Știu că de-a lungul timpului au existat divergențe și puncte de vedere diferite și până la un punct, atât timp cât sistemul funcționează, dezbaterile și divergențele de idei sunt benefice. Important este să nu se ajungă la conflict. Pe chestiunile care țin de funcționalitate, soluțiile trebuie să vină tot din interiorul Magistraturii”, a conchis ministrul Justiției.

