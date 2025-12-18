Radu Marinescu, la Conferința Statelor Părți ale Convenției Națiunilor Unite Împotriva Corupției. Întrevedere bilaterală cu delegația Japoniei

Radu Marinescu, ministrul român al Justiției, s-a întâlnit joi, 17 decembrie, cu reprezentantul permanent al Japoniei pe lângă Organizaţiile Internaţionale de la Viena, Kaifu Atsushi, context în care au discutat, printre altele, despre priorităţile comune în domeniul justiţiei. Întrevederea bilaterală a avut loc în marja Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției.

În marja Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, delegația României, condusă de ministrul Justiției, Radu Marinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu delegația Japoniei, condusă de Excelența Sa, Kaifu Atsushi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, reprezentant permanent al Japoniei pe lângă Organizațiile Internaționale de la Viena, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției al Japoniei.

„Discuțiile au vizat prioritățile comune în domeniul justiției și consolidarea parteneriatului bilateral, cu accent pe prevenirea recidivei și pe schimbul de bune practici în materie de politici de reintegrare socială”, se arată într-un comunicat transmis joi de Ministerul Justiției.

De asemenea, a fost abordată situația unui cetățean român aflat în detenție într-un penitenciar din Japonia, în contextul respectării drepturilor fundamentale și al standardelor internaționale aplicabile.

În cadrul dialogului, oficialii celor două părți au amintit și apreciat contribuția experților Ministerului Justiției din România la formatele de lucru desfășurate sub egida Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), în cadrul cărora au fost negociate strategiile-model privind reducerea recidivei, inițiate de partea japoneză.

„Această cooperare a contribuit la finalizarea documentului cunoscut sub denumirea de Strategiile Model Kyoto, adoptat prin consens în cadrul celei de-a 34-a sesiuni a Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală, desfășurată în perioada 19–23 mai 2025, document co-sponsorizat, între altele, de Japonia și România”, se mai arată în comunicat.

Potrivit rezoluției adoptate, UNODC a fost mandatat să elaboreze materiale de instruire privind reducerea recidivei și să disemineze informații referitoare la practicile de succes, ținând seama de experiențele statelor membre.

„Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți de a continua dialogul și cooperarea bilaterală, în spiritul relațiilor de parteneriat dintre România și Japonia și al obiectivelor comune de consolidare a unor politici penale eficiente și orientate spre reintegrare”, a mai transmis Ministerul justiției.

Conferința Statelor Părți ale Convenției Națiunilor Unite Împotriva Corupției

Participarea delegației României la cea de-a unsprezecea sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite Împotriva Corupției are loc în contextul angajamentelor asumate de România ca stat parte la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, document adoptat la New York în data de 31 octombrie 2003, semnat de statul român la Merida - Mexic, în data de 9 decembrie 2003, și ratificat în anul 2004 prin Legea nr. 365/2004.

În cadrul sesiunii plenare a Conferinței Statelor Părți, Radu Marinescu a reliefat prioritățile actuale ale țării noastre în domeniul prevenirii și combaterii corupției, cu accent pe procesul de elaborare a viitoarei politici naționale anticorupție, aflată în prezent în proces de fundamentare.

„Acest demers va fi realizat cu valorificarea bunelor practici desprinse din cadrul forurilor internaționale și regionale, astfel încât viitoarea strategie să fie pe deplin aliniată standardelor și tendințelor contemporane în domeniul prevenirii și combaterii corupției.Totodată, Munistrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a evidențiat eforturile susținute ale României în vederea consolidării unui cadru strategic matur și a unei arhitecturi instituționale stabile, capabile să gestioneze riscuri complexe și să răspundă în mod coerent caracterului dinamic și evolutiv al fenomenului corupției, în concordanță cu standardele și mecanismele consacrate de Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției”, a transmis Ministerul Justiției, într-o postare pe Facebook

De asemenea, în cadrul plenului Conferinței, delegația României a susținut multiple intervenții cu privire la: viziunea strategică națională care vizează Mecanismul de revizuire a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției; prevenirea corupției; recuperarea activelor provenite din infracțiuni, evidențiind în mod distinct dimensiunea centrată pe victime, inclusiv prin orientarea bunurilor confiscate către sprijin, protecție și activități de prevenire; cooperarea internațională.