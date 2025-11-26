Video Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească serviciile secrete împotriva sa de la primul tur al alegerilor

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni.

Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat, la acea vreme, să folosească instituțiile statului împotriva sa pentru că părea de neoprit în finala prezidențială, potrivit realitatea.net.

„Am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, că Nicușor Dan spune prin toată Europa și unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine. Eu am despre el doar certitudini”, a declarat Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a explicat:

„Adică în noaptea de 24 decembrie a ieșit la un post TV, pe vremea când era primar, și a cerut instituțiilor serviciilor secrete, care erau pozițive la desfășurarea alegerilor, să fiu anchetat. Asta dovedește clar că băiatul ăsta bătea cadența, suspect de militară”.

Georgescu consideră că președintele evită să pună în transparență stenogramele ședinței CSAT, „pentru că ar pleca a doua zi”.

Nicușor a declarat recent că deține informații privind colaborarea dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra și că a primit raportări complete despre evenimentele petrecute din seara anulării alegerilor și în zilele următoare, perioadă în care Potra s-ar fi aflat în țară. El a subliniat că aceste date ar trebui prezentate într-un mod unitar, nu fragmentat de diverse instituții ale statului, și a promis că vor fi făcute publice „în cel mai scurt timp”.

De altfel, președintele României le-a prezentat și liderilor de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024.