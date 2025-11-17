Călin Georgescu, atac la adresa clasei politice: „Șobolanii politicii românești se înghesuie să conducă țara”

Judecarea celui de-al doilea dosar penal în care este inculpat liderul suveranist Călin Georgescu a început astăzi la Curtea de Apel București. La ieșirea din sala de instanță, fostul candidat la alegerile prezidențiale a lansat un nou atac la adresa sistemului de justiție, în timp ce avocații săi susțin că procurorii nu au un rechizitoriu real, ci „o narațiune fără conotație penală”.

La ieșirea din sala de judecată, Călin Georgescu a făcut declarații critice la adresa sistemului judiciar și a clasei politice. „După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea Justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și al demnității umane”, a spus acesta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a reluat și termenii duri folosiți anterior în spațiul public: „Eu acum ceva timp v-am spus ceva legat de păduchii puterii. Între timp, în spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești, cei care se înghesuie să conducă țara, nu să o ajute. Și tot ei, șobolanii politicii românești, vor fi primii care vor părăsi corabia”.

Georgescu a invocat și o lecție atribuită lui Nicolae Iorga: „Așa cum spunea marele Iorga, justiția este de trei tipuri: Justiția oamenilor, justiția inimii și justiția conștiinței. Pe prima poți să o ignori. Din a doua, înveți. Și din a treia, întotdeauna este bine să o asculți”.

A încheiat printr-o afirmație categorică: „Adevărul nu poate să fie supus votului și adevărul nu se negociază”.

Poziția avocatului

Avocatul lui Georgescu a explicat, la rândul său, motivul amânării discuțiilor pe fond: „Astăzi s-a acordat un alt termen de judecată, pentru că au solicitat acest lucru alți colegi avocați. Mai avem până la momentul la care vom dezbate acele excepții. Avem lucruri de dezbătut. Deocamdată un lucru este foarte clar: aici nu avem un rechizitoriu, ci o narațiune care nu are nici o fel de conotație penală”.

Contextul dosarului

La Curtea de Apel București a început astăzi judecata celui de-al doilea dosar trimis în instanță de Parchetul General, un dosar în care Călin Georgescu este acuzat de „complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. Alături de el, mai sunt inculpați Horațiu Potra, a cărui extrădare este așteptată în următoarele săptămâni, potrivit unor surse din Ministerul Justiției și alte 18 persoane.

Avocații lui Călin Georgescu au criticat anterior rechizitoriul, pe care l-au numit „un simulacru” ce ar urma să fie demontat în instanță.