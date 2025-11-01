Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Sunt nevoit să ies să contracarez ştirile «pe surse»”

Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a negat informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar intenționa să se retragă din cursa electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.

„Dezmint! În loc să stau să-mi văd de campania mea şi de programul pentru dumneavostră, de organizare şi de cele normale astăzi, sunt nevoit să ies să contracarez ştirile «pe surse», cea mai perversă formă de manipulare de astăzi. Nu, nu mă retrag”, a scris Ciucu într-o postare pe Facebook, sâmbătă, 1 noiembrie.

Edilul Sectorului 6 a catalogat aceste informații drept „false”, precizând însă că nu provin din zona USR.

„Nu îi numesc în acestă etapă, dar vă veţi da seama. Acum pot spune cine nu sunt ei, dar voi spune, la timpul potrivit şi cine sunt ei. Ei NU sunt USR, deci nu din acest laborator vin ştirile false cum că m-aş retrage. Strategia lor este să mă arunce pe locul 3 în percepţia electoratului, apoi să mă preseze să mă retrag în favoarea lui Cătălin. Din motive evidente, să le fie apoi mai uşor. Polymarket le stătea în gât (o măsurătoare obiectivă, greu de manipulat), așa că nu au putut veni rapid cu sondajele care să-l ducă pe Cătălin pe primul loc și pe mine pe locul 3 sau poate 4. De aceea au luat decizia de a-l închide în țara noastră”, a explicat candidatul la Primăria Capitalei.

Ciucu a adăugat că informația potrivit căreia ar fi negociat cu Drulă o retragere din cursă este „inventată” și a făcut apel la o competiție electorală bazată pe idei și dezbateri: „Mi-ar plăcea să ținem campania acesta pe o linie decentă, să avem o competiție pe viziuni, soluții realiste și dezbateri între candidați. Sper să depășim faza de haiducie”.