Buzoianu anunță schimbări în legislația balastierelor: „1200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie au fost, în fapt, sute de cratere folosite pentru balastiere”

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat că în următoarele zile va fi finalizat un pachet de modificări legislative privind funcționarea balastierelor, cu scopul de a limita activitățile ilegale din domeniu și de a proteja comunitățile afectate.

„Balastierele ilegale lasă fără apă comunități, distrug infrastructură, pun în pericol viața oamenilor. Sutele de balastiere ilegale care au însemnat sute de cratere abandonate peste tot în țară au fost ignorate de autoritățile de control ani de zile la rând. Noi nu am mai acceptat uitatul în altă parte. Am crescut exponențial controalele, am scos la iveală fenomenul iazurilor piscicole care erau paravan pentru balastiere, am lansat inspectorul balastierelor. Acum suntem în faza de modificat legislația pentru a opri mafiile acestea pe viitor”, a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, Diana Buzoianu.

„Creșterea garanțiilor care sunt cerute pentru neîndeplinirea obligațiilor de către firmele avizate”

Ministrul Mediului a subliniat că discuțiile recente de la Guvern au vizat stabilirea unor măsuri legislative ferme, de la limitarea termenelor din avizele pentru amenajarea iazurilor piscicole până la sancțiuni clare.

„Așa că m-am bucurat să avem zilele acestea ședința convocată domnul Ilie Bolojan la Guvern, pentru a discuta aplicat ce propuneri de modificări de legislație avem pentru ca exploatarea de agregate să nu mai pună în pericol românii. Îi mulțumesc Premierului pentru susținerea unei legislații în domeniul balastierelor mult mai bună decât ce avem acum. Printre propunerile pe care le-am susțin în cadrul ședinței se numără: limitarea termenelor prevăzute în avize pentru realizarea iazurilor piscicole, creșterea garanțiilor care sunt cerute pentru neîndeplinirea obligațiilor de către firmele avizate, sancțiuni clare aplicate pentru nerealizarea lucrărilor asumate în proiecte, crearea unui mecanism mai clar de executare a garanțiilor în caz de neîndeplinire a obligațiilor legale”, a explicat Diana Buzoianu.

La întâlnirea de lucru au participat reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române”, ai Gărzii Naționale de Mediu și ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.

Diana Buzoianu a precizat că nu există motive pentru ca pachetul legislativ să nu fie finalizat în scurt timp, considerând că este necesar pentru a opri grupurile de interese care au exploatat ilegal resursele și au afectat comunități întregi.

„1200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie.... au fost, în fapt, sute de cratere folosite pentru balastiere”

Cu o zi în urmă, ministrul detalia, tot pe Facebook, situația din teren:

„Acum aproximativ o lună am publicat oficial raportul care arăta cum 1200 de iazuri piscicole avizate pe hârtie.... au fost, în fapt, sute de cratere folosite pentru balastiere. Paravan pentru extragere de agregate. Zilele acestea vom veni și cu o propunere de schimbare a legislației în domeniu. Am lansat de o săptămână și inspectorul balastierelor unde, în premieră, absolut oricine poate afla în câteva secunde dacă balastiera pe care vrea să o verifice are activitate legală sau nu. Un instrument pe care mulți au încercat să-l oprească”.