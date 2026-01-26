Budăi îl compară pe Bolojan cu un lăutar care cântă fals: „Toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, deputatul PSD Marius Budăi îl atacă pe premierul Ilie Bolojan pentru modul în care a comparat taxele din România cu cele din Europa, susținând că românii trăiesc greu nu din cauza taxelor, ci a veniturilor mici și a inflației ridicate.

„Când lăutarul cântă fals, toată lumea își dă seama, chiar dacă lui i se pare că este privighetoare! Așa sunt comparațiile domnului prim-ministru Bolojan între taxele din România și cele din Europa. Sună fals! Foarte mulți români au mers prin Europa și pot face comparația nu doar între taxe, ci și între venituri. Iar în România, oamenii trăiesc greu nu pentru că «nu plătesc destule taxe», ci pentru că au printre cele mai mici venituri, iar inflația este rușinos de mare față de toate celelalte state UE!”, a scris Mariu Budăi, fostul ministru al Muncii și Solidarității Sociale, pe FB.

Deputatul PSD a criticat, de asemenea, omisiunile premierului în comparațiile fiscale.

„Când a comparat taxele din România cu cele din Europa a sărit partea cu salariul minim… a sărit și peste partea cu inflația, a sărit peste partea cu pensiile… și n-am auzit niciun cuvințel despre impozitarea progresivă, care se aplică cu succes în aproape toate statele UE! Iar când cânți doar o parte din notele de pe portativ, nu mai este melodie, ci doar gălăgie!”, a spus deputatul.

Budăi a subliniat și importanța unei guvernări flexibile, adaptate realităților sociale.

„Și mai este ceva: nu poți guverna spunând toată ziua „fără excepții”! Doar în comunism ni se spunea că suntem toți la fel, fără excepții! Oamenii nu sunt la fel și nici nu se nasc cu aceleași șanse! Nu-i poți taxa la fel, ca în Patul lui Procust! Nu poți trata cu aceeași măsură persoanele cu dizabilități, oamenii cu boli grave, tinerii aflați la început de drum sau familiile în care copiii merg la culcare fără să fi mâncat. Inflexibilitatea și neadaptarea la realitate nu înseamnă <eficiență în guvernare>, ci lipsă de omenie! O regulă unică, aplicată mecanic, poate fi nedreaptă sau chiar dăunătoare!”, a adăugat deputatul Marius Budăi.

Fostul ministru a avertizat că PSD nu va susține pachete guvernamentale sau bugete care nu includ politici sociale concret.

„Am acceptat prea mult aceste politici de dreapta. Nu va mai fi niciun pachet de la Guvern fără Programul PSD de stimulare economică și niciun vot PSD pentru buget fără o creștere de venituri pentru seniori!”, a încheiat Budăi.