Marius Budăi: Trebuie să menținem scutirea de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a făcut vineri un apel public către guvernanți, angajați și mediul de afaceri, cerând măsuri concrete de susținere a angajaților, inclusiv prin menținerea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut.

„Lansez un apel de ultimă instanță către Coaliția de guvernare, către mediul de afaceri și, desigur, către angajați!”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de Facebook.

El a făcut un apel către Coaliţie: „Reglementările europene și necesitatea de a proteja puterea de cumpărare a salariaților cu venituri mici impun creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. În acest sens este obligatoriu ca și Guvernul să sprijine mediul de afaceri în acest efort. Deci, trebuie să menținem facilitatea scutirii de taxe pentru cei 300 de lei din salariul minim brut”.

În ce priveşte mediul de afaceri, fostul ministru a solicitat angajatorilor să-şi trateze cu respect şi empatie angajaţii.

„Vă rog să vă tratați cu empatie și respect angajații. Resursa umană este cea mai importantă. Sărăcirea extremă a angajților, pe fondul scăderii puterii de cumpărare, îi va determina pe aceștia să plece la muncă în străinătate. Nu este bine nici pentru veniturile de la buget, dar nici pentru afacerile din România. Este necesar ca mediul de afaceri și Guvernul să pentru a menține în țară forța de muncă de care avem nevoie”, a adăugat Budăi.

Fostul ministru le-a cerut și angajaților cu venituri mici să nu e lase amăgiți de promisiunile partidelor.

„Nu vă lăsați amăgiți de promisiunile populiste ale partidelor care nu au trecut prin testul guvernării. Ele profită de dificultățile prin care treceți, pentru propriul succes electoral. Vă promit orice, oricât, fără nicio bază economică, doar ca să vă captureze votul. Nu există rețete miraculoase în economie, iar acele partide știu bine acest lucru, dar puțin le pasă.

Este momentul să consolidăm o relație onestă între Guvern, Antreprenori și Salariați - o relație bazată pe respectul reciproc!”, a încheiat ministrul.