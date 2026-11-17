Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, unul dintre criticii actualei conduceri a Partidului Național Liberal, și-a anunțat public susținerea pentru Alin Tișe în cursa pentru șefia formațiunii. Thuma consideră că partidul trebuie să revină la valorile dreptei și cere organizarea alegerilor interne în toate filialele, înaintea viitorului Congres.

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov Foto: FB

Hubert Thuma a transmis marți, într-o postare pe Facebook, că se regăsește în viziunea prezentată de colegul său Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care și-a anunțat candidatura la conducerea PNL.

„Înainte să alegem cine conduce PNL, trebuie să ne amintim ce este PNL. Colegul meu Alin Tișe a pus pe hârtie exact ceea ce a reprezentat partidul dintotdeauna. Mă regăsesc în viziunea lui pentru că spune limpede lucruri care, pentru mine, nu au fost niciodată puncte de program, ci normalitate”, a scris Hubert Thuma, pe FB.

Liderul CJ Ilfov a enumerat principiile pe care, în opinia sa, trebuie să se bazeze partidul, începând cu asumarea identității de formațiune de dreapta, cu valori creștine și conservatoare.

„PNL este un partid de dreapta, așezat pe valori creștine și conservatoare: familie, credință, tradiție, identitate națională. Nu avem de ce să ne cerem scuze pentru asta și nici de ce să o ascundem printre cuvinte la modă”, a transmis acesta.

Thuma a vorbit și despre rolul clasei de mijloc, al antreprenorilor și al celor care investesc în afaceri, susținând că aceștia trebuie să aibă un cuvânt important în modul în care este guvernată țara.

„PNL este partidul celor care muncesc și construiesc. Clasa de mijloc, antreprenorii, oamenii care își riscă banii ca să deschidă o afacere fac prosperitatea României, așa că trebuie să aibă un cuvânt decisiv și în felul în care este ea guvernată. Munca, proprietatea și meritul se respectă”, a afirmat președintele CJ Ilfov.

Acesta a susținut că deciziile din partid trebuie să aparțină celor care contribuie la activitatea organizațiilor locale și județene, iar legitimitatea liderilor trebuie să vină din vot și din rezultate.

„PNL aparține celor care îl construiesc în fiecare comunitate: membri, primari, consilieri locali și județeni, președinți de consilii județene, parlamentari. Legitimitatea vine din vot și din rezultate. Din nimic altceva”, a scris Thuma.

Un alt principiu invocat de liderul liberal este independența politică a partidului și capacitatea acestuia de a reprezenta singur dreapta românească.

„PNL trebuie să fie puternic prin el însuși, în stare să reprezinte singur dreapta românească și să își hotărască singur direcția, fără să aștepte ca altcineva să i-o arate”, a adăugat acesta.

În privința orientării externe a României, Hubert Thuma a afirmat că țara trebuie să rămână ancorată în Uniunea Europeană și NATO, să își păstreze parteneriatul strategic cu Statele Unite și să își apere interesele naționale.

„Iar România trebuie să fie o țară respectată: ancorată în Uniunea Europeană și în NATO, partener strategic al Statelor Unite, atașată valorilor occidentale și demnă atunci când își apără interesele. Acestea nu sunt lozinci. Așa facem politică și administrație în Ilfov, an de an, iar primarii cu care lucrez zi de zi o știu mai bine decât oricine”, a mai transmis președintele CJ Ilfov.

Thuma cere alegeri interne în toate organizațiile PNL

În mesajul său, Hubert Thuma a făcut referire și la experiența administrativă a lui Alin Tișe, aflat la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Județean Cluj.

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„Colegul meu Alin Tișe nu vorbește despre ele din teorie. Este la al patrulea mandat în fruntea Consiliului Județean Cluj și știe ce înseamnă să administrezi, să livrezi și să dai socoteală în fața oamenilor care te-au votat”, a scris Thuma.

Acesta consideră că PNL nu are nevoie să își schimbe identitatea, ci să își consolideze principiile și legitimitatea.

„Un partid cu 151 de ani de istorie nu are nevoie să fie reinventat. Are nevoie să rămână el însuși, iar asta începe cu legitimitatea”, a afirmat liderul liberal.

Totodată, Thuma a cerut organizarea alegerilor interne în toate structurile partidului, începând cu organizațiile locale, continuând cu filialele județene și încheind cu Congresul național.

„Tocmai de aceea zic că e timpul pentru alegeri interne în toate organizațiile PNL din țară, de jos în sus: întâi organizațiile locale, apoi filialele județene și, la final, congresul. Un congres în care fiecare delegat vine cu votul colegilor lui în spate”, a explicat acesta.

Hubert Thuma a anunțat explicit că îl va susține pe Alin Tișe pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal.

„La acel congres, pentru aceste principii, Alin Tișe are tot sprijinul meu la președinția Partidului Național Liberal”, a încheiat președintele CJ Ilfov.

Alin Tișe și-a anunțat candidatura la șefia PNL

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat candidatura la funcția de președinte al PNL pe 4 noiembrie. Liberalul a susținut că partidul se îndreaptă într-o direcție greșită și că este nevoie de o schimbare de strategie, prin revenirea la valorile dreptei și reducerea dependenței de alte formațiuni politice.

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„Nu candidez pentru o funcție. Candidez pentru a reda PNL forța de a decide, de a construi și de a guverna”, a transmis acesta la momentul anunțului.

Alin Tișe a afirmat că își dorește un partid în care membrii să conteze, iar deciziile să fie luate împreună. El a invocat și experiența sa politică și profesională, susținând că nu a candidat niciodată cu sprijinul PSD sau în alianță cu acest partid.

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„Sunt un politician asumat, cu bune și cu rele, care a preferat întotdeauna să lase faptele să vorbească. Iar rezultatele se văd. Nu am candidat niciodată în cariera mea cu susținerea PSD și nici în alianță cu PSD sau cu un alt partid politic”, a declarat Tișe.

Liberalul a amintit că este avocat de profesie, antreprenor și asociat în mediul privat, afirmând că experiența acumulată în administrație și în afaceri îi oferă o perspectivă asupra problemelor cu care se confruntă cele două domenii.

„Sunt avocat de profesie, cu studii temeinice, absolvite la timpul potrivit, dar și antreprenor și asociat în mediul privat. Cunosc atât responsabilitatea administrării publice, cât și realitățile mediului privat”, a transmis acesta.

În același mesaj, Alin Tișe a insistat asupra necesității ca PNL să își recâștige identitatea politică și electoratul.

„Cred că PNL trebuie să-și recapete identitatea, electoratul și forța de a reprezenta dreapta românească. Să țină cu națiunea noastră, cu țara și cu românii”, a mai declarat candidatul la șefia partidului.