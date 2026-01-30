search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Bolojan susține că nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu, arestată pentru mită: „Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa și nu a primit-o în audiență"

Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul a transmis că premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe avocata Adriana Georgescu și că nu a avut nicio întâlnire cu aceasta. Reacția vine după ce numele șefului Executivului a apărut în dosarul în care fosta membră PNL este acuzată de DNA că ar fi cerut mită unui om de afaceri pentru a interveni pe lângă magistrați.

Adriana Georgescu și Ilie Bolojan FOTO: FB/Adriana Georgescu
Adriana Georgescu și Ilie Bolojan FOTO: FB/Adriana Georgescu

Avocata Adriana Georgescu a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care se afla alături de Ilie Bolojan, la Congresul Extraordinar al PNL.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, a făcut vineri, 30 ianuarie, precizări referitoare la presupusa influență pe care avocata Adriana Georgescu ar fi avut-o asupra premierului, după ce numele lui Bolojan a apărut în dosarul în care fosta membră PNL solicita bani pentru a interveni pe lângă magistrați și politicieni în favoarea unui om de afaceri.

„Premierul Ilie Bolojan nu o cunoaște pe doamna avocată Adriana Georgescu. Nu a avut nicio întâlnire cu domnia sa și nu a primit-o în audiență. La evenimente publice, fie de partid, fie în calitate de premier, domnul prim-ministru face adesea fotografii cu persoane care îi solicită acest lucru. Sunt mii de astfel de fotografii realizate în diferite situații, ceea ce nu înseamnă o relație directă sau personală cu acele persoane”, a transmis Ioana Dogioiu. 

În același context, purtătoarea de cuvânt a subliniat că premierul nu îl cunoaște nici pe omul de afaceri din Constanța menționat în dosar, Jean Paul Tucan.

În conversațiile interceptate, Adriana Georgescu îi explică omului de afaceri că numirile în fruntea parchetelor și serviciilor ar depinde de deciziile politice:

ADRIANA GEORGESCU: „E și variantă cu Voineag. Deci, șeful parchetului DNA rămâne până în martie. Dacă nu-l lasă partidele să pună șefii serviciilor, că de aia îi propun. (...) Dacă nu pune șefii serviciilor acum, ăia rămân până în martie și îi… se schimbă natural și tre' să numească el șefi, procurorul-șef și șeful DNA-ului. E doar în pixul lui”. 

JEAN-PAUL TUCAN: „Bine. Și poți cu ăștia să rezolvi problema, acuma? În timp util, adică să nu mă…”

ADRIANA GEORGESCU: „Mă duc la ei pentru tine. Pentru mine nu m-am dus, dar pentru tine va trebui…”

Într-un alt fragment, Tucan o întreabă direct dacă i-a vorbit premierului Bolojan despre situația lui:

JEAN-PAUL TUCAN: „Și când i-ai zis lu' Ilie de mine, lui Bolojan, ce a zis?”

ADRIANA GEORGESCU: „N-am vorbit pe WhatsApp de tine special (.....) Nu m-am întâlnit”. 

JEAN-PAUL TUCAN: „Și cât crezi că ar mai dura? Să urgentăm…”

Adriana Georgescu, fostă membră PNL Sector 1 și acuzată anterior de DNA de o mită de 60.000 de euro, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile

Aceasta fusese reținută miercuri, în urma unui flagrant organizat într-o scară de bloc, după ce a fost denunțată la DNA de un coleg de partid.

