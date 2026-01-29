Video Teancuri de euro în scara blocului: momentul în care avocata Adriana Georgescu primeşte mita de 60.000 de euro. A fost arestată

Au fost publicate imaginile surprinse de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în care avocata Adriana Georgescu primește mita de 60.000 de euro. Suma reprezenta o tranșă din cei 500.000 de euro pe care aceasta îi solicita pentru a interveni în dosarele penale ale afaceristului Jean-Paul Tucan. Inculpata a fost arestată preventiv pentru 30 de zile.

Momentul a avut loc într-o scară de bloc, însă, potrivit anchetatorilor, tranzacțiile s-au desfășurat și în alte locații. În imaginile de la flagrant se pot observa mai multe episoade în care avocata primește teancuri de euro, culminând cu suma de 60.000 de euro.

Avocata Adriana Georgescu și bărbatul care se recomanda drept general SIE, Gheorghe Iscru, au fost reținuți de DNA și sunt cercetați pentru trafic de influență.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie- decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi avut mai multe întâlniri directe și discuții prin intermediari cu Jean-Paul Tucan pentru a-i facilita aranjamente în justiție.

Surse judiciare au precizat că avocata ar fi promis intervenții la magistrați și în diverse instituții guvernamentale, inclusiv la DNA și Tribunalul București, pentru a-i favoriza pe cei care îi plăteau sume de bani.

PNL Sector 1 a transmis că Georgescu „nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei”, iar Organizația Femeilor Liberale București a precizat că aceasta „nu a deținut niciodată funcția de președintă și nu are nicio funcție de conducere în prezent”.

Partidul a anunțat că va suspenda calitatea de membru a Adrianei Georgescu imediat ce DNA va comunica oficial situația juridică a acesteia.