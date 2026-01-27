Fără resurse la nivel local, nu putem avea infrastructură modernă, a declarat luni, 27 ianuarie, la RFI, Ilie Bolojan. Premierul a subliniat că în 2026, România are un buget record pentru investiții, peste 7% din PIB. Referitor la reducerea cheltuielilor în sectorul public cu 20%. „acest lucru nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci o eficientizare a proceselor”, a spus șeful Guvernului.

„Cel mai important impozit, care este sursa principală de venit a primăriilor pentru investiții locale, este impozitul pe proprietate. Știți foarte bine că noi am amânat aplicarea noii grile de impozitare pentru proprietăți, tocmai pentru a nu pune o presiune suplimentară pe cetățeni într-o perioadă de inflație ridicată. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că fără resurse la nivel local, nu putem avea infrastructură modernă, școli sau spitale. În ceea ce privește reforma administrativă, ne-am asumat un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor în sectorul public cu 20%. Acest lucru nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci o eficientizare a proceselor, o digitalizare reală care să elimine birocrația inutilă. Nu mai putem avea instituții care se suprapun ca atribuții”, a declarat Ilie Bolojan.

Chestionat în legătură cu percepția pe care o au mulți dintre români, aceea că statul cere tot mai mult, dar oferă aceleași servicii, premierul a explicat:

„Este o percepție pe care o înțeleg și pe care trebuie să o corectăm prin rezultate. De aceea, am insistat ca orice leu colectat în plus să meargă direct către investiții, nu către consum sau către aparatul de stat. Anul acesta, avem un buget record pentru investiții, peste 7% din PIB. Este singura cale prin care putem asigura o creștere economică sustenabilă pe termen lung”.



Șeful Guvernului a adăugat:

„De asemenea, discuția despre deficitul bugetar este esențială. Trebuie să atingem acele ținte negociate cu Comisia Europeană, nu pentru că ne cere cineva de la Bruxelles, ci pentru că stabilitatea financiară a României depinde de asta. Dobânzile la care ne împrumutăm sunt direct legate de încrederea investitorilor în capacitatea noastră de a ne gestiona finanțele”.