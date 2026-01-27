search
Exclusiv Lecția pentru Bolojan din ultimul sondaj de opinie: „Va fi nevoit să facă compromisuri. Oamenii văd doar că au crescut taxele și prețurile”

0
0
Publicat:

 În ciuda faptului că există semne privind stabilizarea economiei, modul defectuos de comunicare al premierului Ilie Bolojan duce la scăderea în sondaje a PNL-ului, spune sociologul Vladimir Ioanș. În schimb, PSD-ul crește pe fondul criticării dure a programelor Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan trebuie să comunice mai bine. FOTO: gov.ro
Premierul Ilie Bolojan trebuie să comunice mai bine. FOTO: gov.ro

AUR continuă să conducă în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, la care ar obține 35% dintre voturi, urma de Partidul Social Democrat, cu 23%, și Partidul Național Liberal, creditat cu 18%, potrivit unui sondaj de opinie dat publicității în weekend de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS).

În comparație cu luna decembrie, AUR își conservă poziția și procentul de 35%. PSD înregistrează o creștere ușoară, de la 22% la 23%, în timp ce liberalii scad cu un procent, de la 19% la 18%. USR urcă de la 9% la 10%, iar formațiunile UDMR și SOS România își mențin nivelul de 5%. Partidul Oamenilor Tineri înregistrează o scădere de la 3% la 2%.

Încrederea în personalitățile politice analizate rămâne scăzută, fără ca vreun lider să întrunească o susținere majoritară. Călin Georgescu este evaluat pozitiv de 36% dintre respondenți, față de 60% opinii negative, iar George Simion și președintele Nicușor Dan obțin niveluri similare de încredere, de 32%, respectiv 31%, în condițiile unor rate ridicate de neîncredere, de peste 60%.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se confruntă cu un nivel accentuat de respingere, de peste 70%, în timp ce Diana Șoșoacă înregistrează cel mai ridicat nivel de neîncredere, de 80%. În cazul unor figuri precum Dominic Fritz și Anamaria Gavrilă, se remarcă un nivel semnificativ de necunoaștere publică, ceea ce indică o vizibilitate limitată la nivel național. Per ansamblu, datele reflectă o criză de încredere în leadershipul politic.

„PSD-ul pierde cel mai mult în favoarea AUR și atunci strategia este clară: încearcă să recupereze acest electorat”

Nemulțumirea socială a ajuns la cote ridicate, iar datele recente din sondaje nu mai surprind pe nimeni. Sociologul Vladimir Ionaș explică pentru „Adevărul” că această stare de spirit este cauzată de o combinație toxică de comunicare defectuoasă, presiune economică și erodare rapidă a încrederii în putere. „Datele pe care sondajul le-a scos în spațiul public nu sunt o surpriză. Cred că niciodată, în istoria democratică de 35 de ani, nu am avut un președinte care să se erodeze atât de rapid în mandat”, afirmă acesta.

Potrivit sociologului, principala problemă ține de felul în care deciziile luate sunt explicate populației. „Marea parte a populației consideră că, cel puțin la nivelul în care guvernul comunică deciziile pe care le ia, lucrurile sunt foarte, foarte greșite. Dacă există nemulțumire, e normal să fie la cote atât de mari”, spune Ionaș.

În acest context, dinamica partidelor politice reflectă mai degrabă o redistribuire a frustrării decât o validare a performanței. PSD înregistrează o ușoară creștere, însă aceasta nu este una solidă. „Creșterea PSD este în marja de eroare, dar se poate observa în ultimele 6 luni o creștere. Probabil tocmai modul agresiv de comunicare la adresa domnului Bolojan stă în spatele acestei creșteri”, explică sociologul, subliniind că social-democrații încearcă să recupereze electoratul pierdut către AUR.

„PSD-ul pierde cel mai mult în favoarea AUR și atunci strategia este clară: încearcă să recupereze acest electorat. Nu pot face asta nici cei de la PNL și nici cei de la USR”.

Ionaș crede că obiectivul comun al tuturor forțelor pro-europene ar fi să reușească să aibă peste 50% din opțiunile de vot în momentul în care scad sub acest procent: „În momentul în care scad sub acest procent, pericolul pentru ele este unul uriaș”.

Citește și: Sondaj CURS: PSD se apropie de AUR la intențiile de vot pentru parlamentare. Ce cred românii despre unirea cu Republica Moldova

AUR, în schimb, se menține sus în sondaje, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. „Este singurul partid in opoziție. Nu trebuie să facă altceva decât să existe. Greșelile pe care le face guvernul în special în ceea ce privește comunicarea, modul în care puterea consideră că trebuie să explice anumite decizii, anumite opțiuni, va duce, inevitabil, la creșterea AUR. Este o chestiune naturală”, spune Ionaș.

Există voci în PSD care și-ar dori o guvernare cu AUR

Întrebarea care planează tot mai des este dacă o guvernare PSD–AUR este posibilă. „Cu siguranță există voci în PSD care și-ar dori acest lucru și nu cred că ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni. Nu știu însă dacă Partidul Social-Democrat și-ar asuma un astfel de risc care ar fi foarte grav din perspectiva imaginii în plan extern”, afirmă sociologul.

El explică această tentație și din perspectiva faptului că PSD este considerat de PNL și USR principalul inamic: „E posibil ca unii lideri să se gândească că dacă tot este considerat drept răul absolut, atât de PNL, cât și de USR, este normal să se alieze cu altcineva.”

El consideră că este o strategie greșită a PNL și USR pentru că nu conștientizează că în momentul de față au de ales între două variante: „Duc AUR foarte sus prin demonizarea PSD-ului, fie acceptă că trebuie să aibă și anumite mesaje mai dure la adresa măsurilor guvernului din partea PSD, tocmai pentru a mai recupera din electoratul AUR”.

„Bolojan va trebuie să-și modifice agenda”

În ceea ce privește PNL și premierul Ilie Bolojan, problema principală rămâne aceeași: comunicarea.

Pentru prima dată băncile internaţionale sunt mai optimiste decât guvernul când vorbesc despre economia României. Prognozele bancherilor privind creşterea reală a PIB-ului României din acest an depăşesc chiar şi 2%, în timp ce autorităţile române dau ca posibil un avans al economiei de doar 1%, relatează Ziarul Financiar.

Citește și: Liderul PSD Arad, după publicarea sondajului CURS: „Când 76% dintre români îți spun că țara se îndreaptă într-o direcţie greșită, te pregătești de plecare”

Previziunile Comisiei Europene arată că, deși România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE, acesta este așteptat să se diminueze treptat în următorii ani — de la aproape 9,3% din PIB în 2024 la aproximativ 6,2% în 2026, iar până în 2027 sub 6%, relatează RRI.

Deși există semnale pozitive în economie, acestea nu ajung la oameni. „Domnul Bolojan nu comunică așa cum ar trebui. Între a fi premier și a fi primar este o diferență uriașă. Ca primar, oamenii văd imediat ce ai făcut: ai asfaltat o stradă, ai reparat o clădire. În macroeconomie, oamenii văd un singur lucru: au crescut taxele și impozitele, veniturile au scăzut, prețurile au crescut, de aici și scăderea consumului. Rezultatele nu se văd”, explică Ionaș.

De aici vine ruptura dintre cifre și percepție. „Poți să le explici că România s-a stabilizat, că deficitul e mai mic, că băncile sunt optimiste. Oamenii însă nu simt asta. Și întotdeauna oamenii votează în funcție de propriul buzunar, de ceea ce simt, de stilul de viață și nu de chestiuni ce țin de macroeconomie”, avertizează sociologul.

În acest climat de presiune socială și nemulțumire politică, Ilie Bolojan va fi nevoit să-și ajusteze agenda. „Cu siguranță va fi nevoit să facă compromisuri, pentru că altfel nu va putea să-și ducă la bun sfârșit obiectivele”, conchide Vladimir Ionaș.

