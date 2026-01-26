Tensiuni politice și consultări în Coaliție: Ultima ședință înaintea angajării răspunderii Guvernului pe tăierile din administrație. Nicușor Dan și Ilie Bolojan discută legea bugetului

Scene politice tensionate se conturează la București, în contextul în care președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan urmează să poarte discuții decisive privind legea bugetului și împărțirea fondurilor pentru Capitală. De la ora 13 are loc ultima ședință a Coaliției înaintea angajării răspunderii Guvernului pe tăierile din administrație.

Surse politice afirmă, pentru Antena 3, că premierul ar putea ajunge chiar astăzi la Palatul Cotroceni sau, cel puțin, ar putea avea o discuție telefonică cu șeful statului.

Liderii celor patru partide aflate la guvernare se reunesc luni, la ora 13:00, într-o întâlnire considerată crucială pentru stabilitatea coaliției. Pe agenda discuțiilor se află forma finală a proiectului de lege privind reducerea personalului din primării și consilii județene, dar și pachetul de măsuri economice propus pentru relansarea economiei.

Surse politice afirmă că viitorul angajării răspunderii Guvernului depinde în mare măsură de acordul PSD asupra acestor măsuri. Social-democrații au transmis deja că, dacă nu sunt convinși de modul în care premierul Ilie Bolojan a construit pachetul economic, ar putea bloca procedura.

În Coaliție, nemulțumirile au crescut vizibil în ultimele zile. Social-democrații critică deschis măsurile fiscale și bugetare promovate de Guvern, iar mai mulți primari PNL se declară la rândul lor nemulțumiți.

În interiorul PSD se discută tot mai apăsat despre posibila schimbare a lui Ilie Bolojan din funcția de premier, iar declarațiile publice ale unor lideri social-democrați sugerează că scenariul nu mai este unul tabu.

Claudiu Manda, secretarul general al partidului, a declarat că „s-ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul”, pentru că „nu mai respectă playlist-ul”.

Tensiuni legate de finanțarea Bucureștiului

Un punct central al tensiunilor îl reprezintă și finanțarea Capitalei.

Președintele Nicușor Dan ar fi transmis liderilor coaliției că nu va promulga legea bugetului dacă nu sunt respectate rezultatele referendumului privind organizarea Municipiului București.

Concret, șeful statului insistă ca toate fondurile destinate Capitalei să fie direcționate către Primăria Generală, nu către sectoare. Mesajul a fost reiterat și în weekend, la Iași, unde Dan a subliniat din nou că Guvernul trebuie să aloce integral banii municipalității.

Pe lângă disputa bugetară, discuțiile dintre președinte și premier vor viza și stabilitatea coaliției.

Surse politice indică și că, pe parcursul acestei săptămâni, Nicușor Dan ar putea avea întâlniri separate cu liderii partidelor de guvernare, urmate de o ședință comună cu toți actorii implicați.