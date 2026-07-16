Bolojan, mesaj de susținere pentru mediul privat: „Îi respect pe oamenii care duc pe umerii lor țara noastră”

Premierul interimar Ilie Bolojan a efectuat joi, 16 iulie, o vizită la Terapia Cluj, unul dintre cei mai mari producători de medicamente din România, prilej cu care a transmis un mesaj de susținere pentru mediul privat și pentru companiile care contribuie la dezvoltarea economiei românești.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ilie Bolojan a subliniat că dezvoltarea economică a României depinde de investiții în industrie, exporturi și creșterea competitivității.

„Îi respect pe oamenii care duc pe umerii lor țara noastră. Angajați în sectorul privat sau în sectorul public, din munca lor își întrețin familiile, contribuie la veniturile primăriilor unde își au sediul firmele prin impozitul pe salariu, iar companiile la care sunt angajați plătesc taxele către bugetul de stat. Cei din privat au o presiune permanentă să mențină firmele rentabile, să-și crească productivitatea și să câștige noi piețe. Doar așa pot rezista pe termen lung”, a scris Ilie Bolojan, pe FB.

Premierul interimar a explicat că încearcă să viziteze companiile românești performante ori de câte ori are ocazia, pentru a discuta cu antreprenorii și managerii care contribuie la dezvoltarea economiei.

„Când am posibilitatea, încerc să vizitez companii care performează și să mă întâlnesc cu oameni care te inspiră. Am vizitat zilele acestea Terapia Cluj, unul dintre principalii producători de medicamente din România, cu o pondere importantă a activității de export. O companie cu aproape 1.000 de angajați, care și-a diversificat produsele, și-a crescut capacitatea de producție și s-a extins pe noi piețe”, a transmis acesta.

În cadrul vizitei, Ilie Bolojan le-a mulțumit reprezentanților companiei pentru contribuția adusă economiei românești.

„Le-am mulțumit pentru locurile de muncă create, pentru milioanele de cutii de medicamente produse pentru pacienții din România și din lume și pentru impozitele achitate”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan a precizat că discuțiile purtate cu echipa de conducere a companiei și cu CEO-ul Terapia, Dragoș Damian, i-au întărit convingerea că dezvoltarea economică a României trebuie să se bazeze pe consolidarea sectorului industrial și pe extinderea companiilor pe piețele externe.

„Asta înseamnă atragerea de capital și tehnologie, susținerea antreprenorilor, orientarea spre export prin fabrici, combinate de îngrășăminte și de alimente, prin investiții în energie. Și conectarea învățământului la cerințele economiei reale”, a transmis Ilie Bolojan.