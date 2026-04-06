Consultări la Cotroceni privind criza carburanților. Nicușor Dan convoacă Guvernul și marile companii petroliere din România

Astăzi, 6 aprilie, de la ora 14:00, președintele Nicușor Dan găzduiește o întâlnire de urgență la Palatul Cotroceni pentru a discuta siguranța aprovizionării cu țiței și evoluția prețurilor la combustibili.

La discuții vor participa și premierul Ilie Bolojan, însoțit de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cât și reprezentanți ai principalelor companii petroliere din România, Petrom și Rompetrol.

Ședința are loc în contextul crizei pe piața energetică, marcată de scumpiri la pompă și dificultăți de aprovizionare generate de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Recent, Executivul a adoptat o serie de măsuri pentru a proteja consumatorii:

- Reducerea accizei: OUG 24/2026, adoptată vineri, scade acciza la motorina standard cu aproximativ 36 de bani pe litru (incluzând TVA). Măsura urmează să intre în vigoare marți, 7 aprilie. În urma reducerii, acciza scade de la 2.804,29 lei la 1.000 de litri la 2.504,29 lei pentru aceeași cantitate, iar în cazul tonelor, de la 3.318,74 lei la 2.963,7 lei.

- Taxa de solidaritate: A fost instituită o contribuție de solidaritate aplicată veniturilor companiilor din sectorul petrolier care prelucrează țiței extras pe teritoriul României.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că statul intervine în limita posibilităților fiscale actuale, subliniind că bugetul public nu beneficiază de pe urma creșterii prețurilor, ci, dimpotrivă, suportă costurile compensațiilor.