Ciprian Ciucu anunță că nu va candida pentru postul de prim-vicepreşedinte PNL: „Este o decizie corectă față de colegii mei”

Primarul general al Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, anunţă că nu va candoda pentru postul de prim-vicepreşedinte PNL, deşi are sprijinul larg al colegilor de partid.

”Partidul Naţional Liberal va avea mâine un congres esenţial pentru direcţia în care merge România pe termen mediu şi lung. Am primit propunerea din partea colegilor mei de a candida pentru poziţia de Prim-vicepresedinte al PNL, fiind asigurat de o largă susţinere din partea lor. Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situaţia de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproşabilă pentru a recâştiga încrederea românilor şi să nu i se arunce permanent în faţă situaţia mea. Ştim cum fac ei”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, primarul general al Capitalei, liberalul Cipriaan Ciucu.

Acesta îşi exprimă convingerea că ”este o decizie corectă” faţă de colegii săi.

”Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum şi pentru urmează o luptă grea cu PSD şi cu sistemul, PNL trebuie să deţină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea şi despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competenţă şi integritate pe care să le aducă în lupa pentru România”, a mai transmis Ciucu.

Primarul general al Capitalei anunţă că se va ”dedica exclusiv serviciului public în slujba bucureştenilor”.

”Am prea multe de făcut pentru a pune oraşul la punct iar timpul este scurt. Nu, nu mă las, nu o luaţi aşa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiţie”, a mai transmis liberalul.

”Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan! Sus inima colegi liberali, sus inima România”, a mai declarat Ciprian Ciucu, singurul dintre actualii prim-vicepreşedinţi ai PNL care-l susţine pe Ilie Bolojan şi care era vehiculat pentru a candida pentru acest post la Congresul extraordinar de duminică.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6. Procurorii afirmă că el ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate şi consultanţă electorală în toamna anului trecut, de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu care îi reveneau în procedurile administrative referitoare la acel proiect imobiliar.

El a afirmat că unele persoane s-ar fi folosit de numele său şi s-ar fi cerut nişte sume în campania electorală de anul trecut.

”Eu nu am luat niciun leu şi nu am condiţionat emiterea acelor documentaţii de urbanism de primirea unor foloase”, susţine Ciucu.

El arată că acuzaţiile vin ”într-un context prost”, dar el se va comporta ”ca şi când nimic nu s-a întâmplat” şi va munci pentru oraş.

”Voi ţine capul sus, nu voi evita întâlnirile publice şi nici contactul direct cu bucureştenii. Pentru că nu am de ce!”, a adăugat el.

Ilie Bolojan ar urma să prezinte Congresului PNL o echipă de conducere din care fac parte Dan Motreanu, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, alături de alți lideri liberali.

PNL are congres extraordinar duminică

La Congresul de duminică, liberalii vor vota modificarea Statutului, care prevede desfiinţarea Biroului Executiv, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unul singur, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor care rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid şi clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor PNL.

Astfel, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat - cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă şi 3 abţineri - modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Potrivit PNL, principalele modificări ale statutului sunt: Crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEX, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEX în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni, reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi ai partidului de la patru persoane la o persoană, crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.