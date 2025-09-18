Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Astfel de decizii nu le luăm pe picior”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că o decizie privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi luată săptămâna viitoare, după ce vor fi analizate datele din piață și reacțiile marilor distribuitori.

Întrebat, joi seară, la Euronews, ce se va întâmpla cu prețurile alimentelor de bază după expirarea actualei plafonări, premierul a explicat că autoritățile adună în prezent datele necesare pentru o evaluare.

„De la data de 1 ar urma să expire această plafonare și, la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni, discuția din Guvern a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. (...) Din perspectiva plafonării unor prețuri la produsele alimentare, sunt trei aspecte de fond. În primul rând, măsura de a interveni în piață, în general, nu este una care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenții generează perturbații. (...) Dacă limitezi, de exemplu, într-o zonă un preț, exact ca la o saltea de apă pe care sari, cei care vor să-și recupereze adaosul pot să mute pierderile în creșteri la alte produse”, a declarat Bolojan.

Producția agroalimentară și competiția corectă

Premierul a subliniat că soluția pe termen lung nu este plafonarea, ci investiția în industria agroalimentară.

„Pentru a avea prețuri bune și produse de calitate, trebuie să susținem creșterea producției agroalimentare în România, să susținem procesarea, astfel încât să avem mai multe produse românești competitive. (...) În anii următori trebuie să recuperăm deficite foarte mari și să ne asigurăm de existența unei competiții corecte. În supermarketuri, în lanțurile de distribuție, toți producătorii români trebuie să aibă acces și să existe un tratament corect pentru toate produsele”, a explicat Bolojan.

Posibilitatea unei noi prelungiri

În ceea ce privește continuarea plafonării, premierul a precizat că o decizie va fi luată pe baza unor analize clare.

„Astfel de decizii nu le luăm pe picior. Cea de prelungire anterioară a fost luată imediat, pentru că era la trei zile după instalarea Guvernului și nu am mai putut face studii. Acum adunăm toate datele din piață, vedem care a fost evoluția, care va fi reacția marilor distribuitori și, în funcție de aceste date, vom lua decizia, pe care o vom comunica săptămâna viitoare”, a afirmat premierul.

Reacții în coaliție

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat sâmbătă că decizia de a nu prelungi plafonarea a fost luată de coaliția de guvernare „fără nicio opinie contrară” la momentul respectiv.

Totuși, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a cerut explicații urgente de la partenerii de guvernare, afirmând că „subiectul nu a fost discutat în coaliție și PSD nu poate fi de acord cu această decizie”.